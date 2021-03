Atacan el vehículo del abogado de una denunciante de abuso sexual 

El abogado Pablo Cardozo Cisneros denunció que dañaron con un proyectil el vidrio de su camioneta este viernes a la madrugada cuando estaba en la casa de su defendida, la comunicadora Yanela Gutiérrez, donde tenían una reunión con otras personas para analizar la situación judicial en la causa que sostienen contra el presidente del Concejo Deliberante de Orán, Lucas Tevez.

La exsecretaria de prensa del Concejo Deliberante denunció el año pasado por abuso sexual simple a Tevez. El presidente del Concejo está imputado por este delito y ya declaró negando esos hechos.



El abogado y la denunciante vinculan lo ocurrido este viernes al contexto de esas causas judiciales. La comunicadora relató a Salta/12 que decidieron reunirse con Cardozo luego de que una joven de Orán publicara en facebook haber sido acosado por Tevez, publicación que fue comentada por otras mujeres quienes relataron haber vivido situaciones parecidas.

Gutiérrez sostuvo que cuando Cardozo se retiraba de su casa con otros dos varones, pasó un auto blanco y se escuchó un ruido como una explosión. Hasta ahora no se sabe si les tiraron una piedra con una gomera o fue un disparo con un aire comprimido o con un arma de fuego, porque no se encontró nada en el lugar pero el impacto dañó el vidrio de la camioneta del abogado.

"A la doctora Murúa, le pedí para anoche mismo consigna policial y no tengo respuestas. La pedi para mí y para Yanela, sobre todo para ella, que la necesita. No me la dieron", manifestó el abogado.



El letrado se quejó de esta situación y desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la fiscala Daniela Murúa dispuso consignas periódicas que regirán desde este fin de semana.

Murúa dispuso llamar a declarar el lunes a Cardozo y Gutiérrez. Pidió cámaras de todas las manzanas cercanas y pericias para determinar el origen del proyectil no hallado.

La primera denuncia de Gutiérrez fue contra el secretario de Gobierno, Cristian Aimo, por coacción agravada y discriminación racial, y también contra el presidente del Concejo Tevez, por "conducta omisiva y facilitadora", esto surgió en el marco de un despido laboral. Luego la mujer amplió la denuncia contra Tevez señalando que sufrió abuso sexual.

Gutierrez sumó entre las acusaciones contra Tevez que éste le habría hecho manifestaciones sexuales respecto a su hija. Luego la niña habría contado que durante las campañas electorales de hace dos años, el concejal se le acercaba y habría sido acosada por él. A la chica se le realizó una cámara gesell, la Fiscalía no dio a conocer más novedades. La denunciante asegura que el edil cuenta con protección de referentes políticos de la ciudad.

La joven que publicó en redes sociales que fue acosada por Tévez tiene 23 años. La publicación contiene capturas de los me gusta que el concejal dejaba en muchas de sus fotos. Consultada por Salta/12, dijo que la próxima semana radicará una denuncia junto a otras mujeres que le escribieron manfestando situaciones de acoso.

Relató que cuando tenía entre 16 y 17 años trabajaba en una radio y que Tévez iba allí. "Yo no sabía quien era él. Ya era grande. Yo dejé de ir a la radio. Corté contacto. Él me seguía mandando mensajes. Cambié el número. Todo el tiempo me ponía me gusta en redes sociales. Es un tipo que constantemente estaba molestando en redes sociales, a amigas mías también, de mi edad. Otras chicas compartieron sus situaciones, algunas ya lo habían expuesto a Lucas", afirmó.

Cardozo Cisneros protestó porque el juez de garantías Francisco Oyarzú no le permitió constituirse como actor civil en la causa judicial representando a Gutierrez. La fiscalía a cargo de María Soledad Filtrín, que interviene en la causa por abuso sexual simple, sostuvo que el abogado ya es querellante y apeló en favor de Cardozo Cisneros la decisión del juez que le impidió constituirse en actor civil.

Tevez fue consultado por Salta/12, dijo que todavía no haría declaraciones públicas y que las hará después de que se conozca la resolución de la Fiscalía.