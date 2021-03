Daniel Arroyo: "No creo que Macri sea la persona más adecuada para hablar de trabajo"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cruzó Mauricio Macri y dijo que el expresidente no es la persona más adecuada para hablar de trabajo en Argentina.

"Esta semana Macri dijo en una entrevista él dijo que Cambiemos representa a los que quieren trabajar y el peronismo a los que no trabajan. Yo no le doy entidad a lo que dice. No creo que Macri sea el más adecuado para hablar de trabajo", dijo el funcionario en diálogo con Toma y Daca por AM750.

En ese sentido, el ministro sostuvo que Argentina "es un país de laburantes" y el que el peronismo es justicia social y trabajo. “La sociedad respeta que el Gobierno está laburando y eso se va a reflejar electoralmente”, dijo Arroyo y explicó que los objetivos de su gestión para este año son "crear 300 mil puestos de trabajo y 800 jardines de infantes y urbanizar 400 barrios".

"Si hay un rebrote, vamos a tomar medidas excepcionales", anticipó. Arroyo sostuvo que durante la pandemia "hubo una caída del empleo" pero destacó que desde el Estado se pudo afrontar la crisis con políticas como el ATP y el IFE.

Además, resaltó que desde su Ministerio, en el marco de la pandemia, "se reforzó la asistencia alimentaria con los fondos transferidos a las provincias, con la tarjeta alimentaria, que en diciembre duplicó su monto, y también se reforzó la entrega de bolsones en las escuelas".

"También generamos el plan Potenciar Trabajo, en el cual 700 mil personas cobran la mitad del salario mínimo por un trabajo de cuatro horas y, si trabajan más tiempo, paga la diferencia quien lo contrata", aseveró.

Precios de los alimentos

Arroyo sostuvo que una de las principales preocupaciones en los barrios es el precio de los alimentos. “Hay un serio problema con el precio de los alimentos”, expresó el funcionario. “Nuestra tarea es achicar la intermediación. Queremos que el productor le venda directamente al consumidor”, indicó.

“Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas en comedores. Pasamos a 11 millones en 15 días y hoy estamos trabados en 10 millones”, dijo el ministro.

Urbanización de barrios populares

"Hoy

como en el siglo XIX", dijo el funcionario, y expresó que la urbanización de los barrios populares es uno de los objetivos de su gestión. “Ya tenemos 106 barrios urbanizados: tenemos que llegar a 400 este año”, añadió.

Generación de empleo

Arroyo sostuvo el IFE mostró el nivel de informalidad que hay en la Argentina. "Hoy hay 4 millones de personas que hacen cuentapropismo”, contó. “Hay que combinar derechos con trabajos. Mi tarea es transformar planes sociales en empleos formales”, indicó.