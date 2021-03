Jornada de protesta nacional en reclamo de un salario universal

La Federación Nacional Territorial de la CTA-A se movilizó con una jornada de protesta en todo el país en reclamo de un salario universal. “La situación social se viene agravando y no aguanta más parches. Necesitamos políticas estructurales, y una de ellas es un salario universal para las familias que están sin trabajo”, señaló Omar Giuliani, coordinador de la Fenat.

En la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron a las 10 de la mañana, unos manifestantes desde Independencia al 700 y otros desde el Obelisco, para llegar hasta el ministerio de Desarrollo Social. Para convocar a la marcha, los organizadores (que pertenecen a la CTA Autónoma) tomaron la histórica consigna de la central “el hambre es un crimen”.

“Un informe reciente muestra que en los últimos diez años, dos millones de niños se sumaron a quienes están por debajo de la línea de pobreza. Esto muestra que tenemos una crisis estructural. Implementar un salario universal sería un punto para repensar las políticas contra la pobreza de un gobierno que ha tenido medidas importantes, como el IFE, el aumento de la AUH y los ATP”, agregó Giuliani.

Las movilizaciones también están vinculadas a demandas puntuales. Una de ellas es que desde noviembre del año pasado no han tenido nuevas incorporaciones al programa Potenciar Trabajo. “En el ministerio nos dicen que es porque Economía no va ampliar los fondos. Creemos que en esta situación, a la deuda no deben pagarla los que menos tienen sino las grandes fortunas y las empresas oligopólicas que vienen obteniendo ganancias extraordinarias”.

En la Fenat coinciden en que hubo una mejora en la actividad económica y un repunte de las changas. “Pero aún con esta mejoría de la situación del trabajo, el que tiene más changas sigue igual por debajo de la línea de pobreza, porque la infllación, el incremento en el precio de los alimentos, hace que por más que tengas trabajo sigas sin poder cubrir las necesidades básicas”. En este sentido, con la marcha se formulará también un pedido de mayores envíos de alimentos a los comedores populares de la organización.