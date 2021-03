Lo que llega en abril a Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Starzplay y Paramount +

Netflix

Historias de armario (1 de abril). Serie documental.

Jenji Kohan (Orange Is the New Black) la da su toque a estos relatos con olor a naftalina. Unas botas y un vestido resilientes, una remera apolillada y un uniforme que reafirman la identidad. La excusa de las prendas sirve para contar la vida de quienes las usan. El anti Marie Kondo tiene lugar en ocho episodios.

La serpiente (2 de abril). Miniserie.

Charles Sobhraj se convirtió a mediados de los ‘70 en uno de los hombres más buscados por Interpol. Seductor nato, su plan criminal implicaba el tráfico de piedras preciosas y asesinar gente. La producción recrea su raid a puro thriller exótico con hippies en la ruta asiática y escapes inverosímiles. Está producido por la BBC One.



Dinero fácil (7 de abril). Serie.

Otro policial en una geografía lejana. La ficción sueca hace chocar el mundo del hampa y el de las startups de Estocolmo. ¿Sus protagonistas? Una ambiciosa empresaria, un mafioso encantador y un pibe problemático. Todos ellos en una carrera desesperada por alcanzar lo que dice el título.

Fuerza trueno (9 de abril). Película.

Fue una dama en guerra, una espía despistada y ahora es un superheroína. Afecta al humor despelote, Melissa McCarthy se reúne con la oscarizada Olivia Spencer para salvar al mundo. Las viejas amigas se enfrentarán a Bobby Cannavale y un Jason Bateman con pinzas de cangrejo en sus extremidades. El largometraje fue dirigido y escrito por Ben Falcone, un usual colaborador de la comediante, además de su esposo.

Luis Miguel, la serie, segunda temporada (18 de abril). Serie.

No podía ser de otro modo. La continuación de la biopic sobre Luismi tenía que estrenarse bajo el signo de Aries. Las dos líneas temporales prosiguen el cénit artístico y su caos personal. Son los ’90. Se mantiene el misterio sobre el paradero de su madre. Canta con Frank Sinatra. Arriban las ambiciones desmedidas, la paternidad ausente más los problemas de salud. Y sus hits. Cada nuevo episodio se emitirá los domingos por la noche.

Héroes: Silencio y rock & roll (23 de abril). Documental.

Netflix le encontró un filón al género rockumental. Tras Rompan todo y Rock& Roll Cowboys, ahora es el turno de Héroes del Silencio. El trabajo repasa la trayectoria de la banda española y promete imágenes inéditas de los hacedores de “Avalancha”, “Hechizo” y “Entre dos tierras”. Su director, Alexis Morante, es responsable de trabajos sobre Camarón de la Isla (Revolución también presente en la plataforma de streaming), Alejandro Sanz y de dos documentales sobre el mismísimo Enrique Bunbury.

Disney +

Big Shot (16 de abril). Serie

Exponente clásico del género sobre “entrenador mañoso y calentón tiene una última chance en un equipo de secundaria”. En este caso, el temperamental Marvyn Korn se topa con Las Sirenas, un equipo de básquet de un colegio femenino. Dobles, empoderamiento, y un coach camino a su redención. La serie está protagonizada por John Stamos (Full House) y fue producida por David E. Kelley (Big Little Lies).

Greta: el futuro es hoy (16 de abril). Documental

En poco más de un año, Greta Thurnberg se reunió con jefes de estado en las Naciones Unidas, tuvo una audiencia con el Papa y lideró una huelga global de cambio climático de la que participaron 4 millones de personas. El trabajo se adentra en el perfil íntimo y mediático de la adolescente sueca, militante ambientalista, candidata al Nobel de la paz, objeto de críticas de Donald Trump y portavoz de Fridays For Future.

Photo Ark (23 de abril). Serie.

Noé con una cámara de fotos. El idilio de Joel Sartore con la fauna se inició una imagen a una rata topo desnuda. Más de tres décadas y unas quince mil fotos a distintas especies después, es uno de los conservacionistas más destacados de National Geographic. El programa se focaliza en sus documentos sobre animales antes de su extinción.

Raya y el último dragón (23 de abril). Largometraje.

La animación sobre una heroína asiática y su compañera voladora llegan a la plataforma tras su paso por salas y el “premier access”. La protagonista viaja junto al último ejemplar de su clase por un reino amenazado. Lo tradicional y lo hipermoderno conviven en el largometraje dirigido por el responsable de Grandes héroes.

Paramount +

The Hitman’s Bodyguard (1 de abril). Película.

Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson protagonizan esta buddy movie de espías. Explosiones y diálogos ídem en una producción original de 2017. La flamante plataforma de streaming se va haciendo un lugar con su montaña de contenidos sin fijarse demasiado en su fecha de lanzamiento original.

City on a Hill, segunda temporada (11 de abril). Serie.

Boston. Comienzos de los ’90. Oficiales corruptos y hombres que quieren limpiar las calles. Nada que no se haya visto en series como The Wire o The Shield, un policial testosterona que hace una radiografía de un hábitat podrido. La producción de Showtime está protagonizada por Kevin Bacon.

Departure (15 de abril). Serie.

La presencia de Cristopher Plummer, fallecido en febrero, es motivo de sobra para darle play a esta entrega de seis episodios acerca de un avión desvanecido en pleno vuelo. El equipo comandado por su personaje busca dar con su paradero. Un detalle: Plummer llegó a filmar lo que será la segunda temporada de esta producción oriunda de Canadá.



Starzplay

Confronting a Serial Killer (18 de abril). Docuserie.

El True Crime suma más títulos a su gran arcón. Esta serie documental pone el foco en la relación entre una periodista -Jillian Lauren- y un asesino múltiple -Sam Little-. El trabajo sigue la lucha a contrareloj de la reportera para identificar a las víctimas del femicida. Su director es Joe Berlinger, un experto en la materia gracias a producciones como The Paradise Lost Trilogy y Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes. La producción tendrá cinco episodios.

Amazon Prime Video

Lemebel (1° de abril). Documental.

Tengo miedo torero (16 de abril). Película.

El documental repasa la vida y obra de Pedro Lemebel, el chileno pionero del movimiento queer en América latina. Antesala perfecta de Tengo miedo torero, la adaptación cinematográfica de su novela más reconocida y que llegará a esta misma plataforma a mediados de mes.

The Good Doctor, cuarta temporada (9 de abril). Serie.

En este drama hospitalario, Freddie Highmore (Bates Motel) interpreta a un destacado cirujano autista. En esta temporada, el buen doctor de Shaun Murphy prueba las mieles del romance.

Dreamland (29 de abril). Película.

Años 30’ + Gran Depresión + ladrones de bancos. Solo falta añadir a Margot Robbie en la piel de Allison Wells. Una criminal y forajida de la misma estirpe de John Dillinger, Ma Baker y Baby Face Nelson. La fugitiva vive un romance con un jovencísimo Eugene Evans (Travis Fimmel). Una Bonnie, y un Clyde que duda entre su amor o entregarla a las autoridades y quedarse con la suculenta recompensa.