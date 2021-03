Liberan la obra de Bernardo Frías sobre la historia de Güemes

Desde el 1 de abril estará disponible en Internet la obra Historia del general Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina, del reconocido historiador Bernardo Frías, fallecido en 1930 en la localidad salteña de Guachipas. Es la obra más importante de quien además, fuera doctor en Jurisprudencia y ministro de Justicia de Salta hasta su muerte.

La Historia de Güemes, ya había sido coeditada por el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la Provincia, EUCASAL -la editorial de la Universidad Católica de Salta- y la Comisión del Bicentenario.

La secretaria de Cultura de Salta, Sabrina Sansone, indicó que la liberación de la obra de Frías es importante para el pueblo de Salta, el país y el mundo porque permite conocer tanto la historia de Salta como Latinoamérica. Por eso, destacó la importancia de haber concretado este proyecto en el Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Güemes, y subrayó el esfuerzo de la gestión conjunta realizada junto a la Comisión del Bicentenario y la EUCASAL.

Por su parte, la directora editorial de EUCASAL, Rosanna Caramella, afirmó ante Salta/12 que el hecho representa dos cuestiones para la editorial. La primera, una oportunidad ante la difusión del material, que llevará a que haya quienes deseen tenerlo en papel. Y la segunda, ens que era una "necesidad" del público que quiere conocer la historia de Salta, de Güemes y la del propio Bernardo Frías como escritor.

Para Caramella, tanto La Historia de Güemes como el libro Tradiciones Históricas, también de Frías, "son dos textos fundacionales" de la historia argentina escrita desde otro lugar que no es Buenos Aires. Señaló que muchos de los hechos históricos tal como la conocemos son "una historia que desconoce o por lo menos ignora, todo lo que se hizo por fuera de la Capital (Federal)".

En la obra de Frías se deja de manifiesto ese sentir nacional que muestra una pelea fuerte entre Buenos Aires y el resto de las provincias en la consolidación del Estado Nacional. Sin embargo, se resalta no sólo que se escribió desde una provincia norteña sino que se hizo sobre la base de la "figura de un líder" como Güemes, que hace "que sea sumamente importante para la revisión de la historia nacional".

En ese sentido, Caramella destacó la importancia de que la obra pueda ser conocida por docentes de todos los niveles. Recordó que es el maestro quien brinda esa información a sus estudiantes, entonces, "si el docente no lo conoce, no lo va a poner al alcance de sus alumnos". Al tratarse de 6 tomos con casi 800 páginas cada uno, la directora aseguró que se tendría que dar la tarea de formación, capacitación y divulgación entre los docentes.

"Es imposible que una colección de 6 tomos sea leída en su totalidad o consumida en su totalidad hasta para un docente", pero si se implementan procesos de capacitación seleccionando elementos centrales, se puede llegar a un mejor acceso a la información, sostuvo.

Por su parte, la coordinadora de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Cultura de Salta, Paula Bertini, afirmó que la obra de Frías es "fundamental y elemental para adentrarnos" en la historia argentina "con la profundidad que merece". "Es una obra que hay que profundizar de a poco", agregó.

Aseguró que además de ser un año en el que se recuerda la gesta güemesiana e independentista también influyó entender que se deben habilitar canales más accesibles a la información cuando la presencialidad no es posible a causa de la pandemia. "Se trabaja en función de la democratización y al acceso" del material, indicó.

Cada uno de los tomos serán liberados cada 15 días empezando desde el 1 de abril hasta llegar al 15 de junio. Es importante aclarar que la publicación de un nuevo tomo deja sin efecto al anterior, por lo que será fundamental acceder a su descarga durante los 15 días que estarán vigentes. Se podrá acceder a la liberación a través de la página web de la Secretaría de Cultura: www.culturasalta.gov.ar , y de la plataforma del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia: www.edusalta.gov.ar.

"Me ofende la mentira"

Días atrás se conoció que la secretaria de Cultura de la provincia, Sabrina Sansone, envió una carta documento al director del medio digital Cuarto.com.ar, Daniel Ávalos, intimándolo a rectificar los términos de una nota y a abstenerse de hablar sobre ella con “malicia”. La intimación refiere a una publicación en la que el medio afirmó que la funcionaria benefició a su escuela Salta Danza en una actividad.

El propio Ávalos le respondió el lunes mediante una carta abierta en la que señaló que la funcionaria tiene intolerancia con la prensa libre.

Sansone dijo ayer a Salta/12 que se sintió ofendida por el medio ya que no tiene problemas en que las personas hablen de su gestión. "Pueden estar de acuerdo o no, pero a mí lo que me ofende terriblemente es la mentira", y que mientan "con tal de tener una nota".

Aseguró que mandó la carta documento porque lo narrado fue una mentira por parte del medio. En la nota de la polémica, el diario digital relataba que el 20 de este mes la funcionaria organizó un evento de su escuela Salta Danza en la Casa de la Cultura, y se afirma que esa acción fue en beneficio personal. De acuerdo a la intimación, para Sansone, se trató un artículo "malicioso”, ya que se sugirió que la academia de danza gozó de algún tipo de “ventaja y/o preferencia con respecto a cualquier otro evento artístico".

La funcionaria destacó que no es una persona de la política sino que cumple un puesto político, pero que su base es ser artista, bailarina y acróbata. "Estoy acá para trabajar para el arte y la cultura, y para cambiar lo poco que pueda cambiar", subrayó. Acto seguido, sostuvo que no le dará más importancia al asunto con Ávalos.

Sí reiteró que el medio mintió. "Hace 16 años que tengo Salta Danza y hoy es una de las escuelas más grandes que tienen Salta Capital", siendo pionera en la rama, por lo que Sansone dijo que tiene el "derecho a poder alquilar un teatro, pagarlo y subirme al escenario con mi escuela". Indicó que la política le permite que pueda "trabajar en política y ser docente, y yo soy docente".

Asimismo, sostuvo que tiene los papeles que demuestran que el escenario fue pagado y que como secretaria de Cultura, la funcionaria no accedió a ningún plan y que en un futuro, tampoco lo hará.