Los legisladores esperan que Sáenz explicite su plan de gobierno

Mañana el gobernador dará inicio, como cada primero de abril, a las sesiones legislativas. Y este año, a diferencia de la anterior en la que el mandatario estuvo solo acompañado por los presidentes de ambas cámaras debido a las restricciones por la covid-19, podrán asistir algunos legisladores de manera presencial, y para cumplir con el quórum estricto, 31 diputados y 12 senadores estarán presentes, mientras que el resto lo seguirá desde la virtualidad.

Tras un año atravesado por la pandemia y una crisis galopante, consecuencia en parte de la herencia, y otra de las decisiones que tomó el país y el mundo para evitar los contagios, Salta/12 le preguntó a opositores y oficialistas qué esperan del discurso del gobernador.

Para Gladys Paredes, una de las diputadas más críticas del Ejecutivo desde el ámbito de la salud, el acto de apertura de sesiones ordinarias “es muy importante porque toda la ciudadanía y los legisladores esperamos escuchar las acciones que se van a concretar para el bien de la gente”.

La diputada del Frente de Todos dijo que le tocará seguir de manera virtual el discurso ya que los dos referentes del bloque elegidos para estar de manera presencial fueron Iván Mizzau y Ramón Villa. Para el caso del departamento que representa, le gustaría escuchar que Gustavo Sáenz “anuncie un plan de obras para generar trabajo genuino a la gente, dado el alto porcentaje de desocupación reinante”.

Sobre salud, subrayó que el mandatario debería anunciar que se van a concretar las nuevas estructuras de los hospitales zonales, “porque las actuales son obsoletas, (del año 1996)”. De esa manera se tendería a buscar la cantidad necesaria de personal de la salud de acuerdo a la población y categoría de complejidad de cada hospital.

En el mismo sentido, sostuvo que le gustaría escuchar, aunque duda de ello, que se implementará un programa especial para todos aquellos pacientes que no tienen obra social y que el Estado debe proveerles los medicamentos, “para que se garanticen todos los meses”, así como tener disponibilidad para ofrecer todos los métodos anticonceptivos “que las mujeres decidan utilizar”.

La legisladora no se olvidó de mencionar otro de los problemas estructurales de Salta, como el déficit habitacional, y también dijo que le gustaría que hubiera una toma de posición sobre el medio ambiente. Por último, y ante la inminente llegada de una segunda ola de la pandemia, Paredes explicó que el gobernador no debería olvidarse de implementar de manera masiva el Plan Detectar y contratar más personal. A la vez que recordó que aún la problemática del agua es preocupante en el norte provincial, “me gustaría escuchar planes concretos para avanzar sobre el acceso al agua segura”, dijo.

Para el olmedista Carlos Zapata, el mensaje de Gustavo Sáenz debe apuntar a qué rumbo quiere para la provincia y no a declaraciones emotivas. “El gobernador debe dar cuenta del estado general de la provincia”, manifestó, y añadió que la mayoría de la ciudadanía espera “que marque objetivos y nos muestre planes” en materia de salud, educación y producción.

Sin embargo, el legislador de Ahora Salta supone que el mandatario “seguramente hablará de la deuda que renegoció la provincia”, algo que para él “no fue un hecho histórico como lo pintan” ya que significa un costo adicional de USD 56 millones, y aseguró que es la peor renegociación de deuda provincial de todo el país porque fue la “que menos beneficios obtuvo”.

El senador por el departamento Los Andes, Martín Arjona, quien tampoco asistirá al acto por protocolo, se limitó a decir que espera que el gobernador se refiera a las próximas acciones que se tomarán para evitar el avance del virus SARS-CoV-2 y anuncie las obras tan esperadas en la Puna salteña, como la culminación del asfalto de la ruta 51, que une a Salta con Chile a través del Paso de Sico.

La diputada del PRO Gladys Moisés expresó que espera “que el gobernador cumpla con lo que le dice la Constitución, que es informar sobre el estado general de la provincia”. Y subrayó que le interesa “por sobre todo” que hable de cuestiones técnicas "que nos interesan a los que tenemos el deber constitucional de controlar al poder Ejecutivo". Allí enumeró, entre otros, “los números finos de la refinanciación de la deuda, la rendición de cuentas de los dineros que el año pasado le mando el gobierno nacional para afrontar la pandemia”, y el motivo de la demora en la ejecución de algunas obras como la terapia intensiva del Hospital de Metán, que tendría que estar funcionando desde diciembre del año pasado.

Por último dijo que el gobernador debería fundamentar mejor “por qué presento un proyecto de reforma de la Constitución tan acotado y mezquino que de ningún modo va a solucionar los problemas de institucionalidad que tiene Salta”.

El oficialista Javier Diez Villa no quiso adelantarse a lo que dirá el líder de su espacio, pero reconoció que seguramente girará en torno a la pandemia, las obras que está gestionando para la provincia, la renegociación de la deuda y la reforma constitucional, “seguramente va a haber un balance de lo que se hizo el año pasado, lo que se hizo en estos tres meses más todo lo que tiene proyectado para este año”, señaló y resaltó que el presupuesto 2021 para obras públicas supera los $45.000 millones, contando las tres fuentes del Estado, provincia, nacional y organismos internacionales como el BID.

El senador por Chicoana, Esteban D'Andrea, sostuvo que para él los temas centrales hoy son “pandemia y economía”, y que seguramente sobre ellos versará el discurso de Sáenz. En ese sentido, subrayó que la problemática de la gente y del gobierno gira alrededor de cómo hacer para que el coronavirus no se dispare nuevamente sin generar una nueva debacle económica por un parate total, “si la gente no trabaja no puede comer, y ese es un problema muy grande que hoy tienen que enfrentar todos los gobiernos”, comentó.

Pero en cuanto a la reforma constitucional, el legislador dijo creer que el gobernador no hará mucho hincapié sobre el tema porque “no es hoy una prioridad de la gente, él lo hizo para mostrar que cumplía lo prometido”.

Uno de los que estará presente en el recinto será Manuel Santiago Godoy, quien aclaró que gobernar en pandemia ha sido difícil para todos los mandatarios provinciales y nacionales, y que la coyuntura mandó a dedicarse a lo sanitario, por lo que espera que en ese mismo sentido y ante el incremento de contagios se anuncien medidas para minimizar la circulación en Salta “y que no espere que todas las medidas sean nacionales”.

También se sumó a los que piden que esta vez deberá explicitar “cuál es su plan de gestión, más allá de la gestión de obras que realiza por zoom con Nación”, y que la mayoría hasta aquí son solo anuncios como los de la ruta 23, la 68, el puente de Vaqueros, o la planta depuradora de la zona Sur. “Los anuncios de gestión no significan gobernar y hay que hacerlo”, acotó el diputado.

“Hace falta generar trabajo, mano de obra genuina, y eso se hace también impulsando al sector privado, al cooperativismo como planteé yo en un proyecto que pretende presupuesto para que a ese sector se le garanticen un cupo de obras estatales”, añadió, y afirmó que están faltando muchas políticas públicas y otras han desaparecido, como la Copa de Leche. “Espero que el gobernador anuncie cuál va a ser su plan de gobierno y en qué va a aportar su gestión para revertir la situación de Salta, más allá del 85% de ayuda que llega de Nación”, finalizó.

Claudio del Pla también será uno de los 31 diputados presentes, y para el referente del PO, “no hay discurso de un día que pueda resolver el problema político de los otros 364”. El legislador planteó que seguramente si habla de Educación, “pasará el video de su publicidad y la vuelta a clases, pero no de los problemas reales que significan la falta de docentes o de ordenanzas y los problemas edilicios”.

Lo mismo indicó sobre la deuda provincial en cuanto a que “lo pintará como que se renegoció, pero no va a decir que hay que pagar más de 40 millones adicionales que van a golpear sobre las finanzas públicas”. Y subrayó que eso ya se puede ver “porque se están negando cosas elementales como la Copa de leche”.

A su turno, el diputado radical Héctor Chibán informó que hasta aquí no sabía si podría ingresar al recinto, pero en términos de lo que deseaba escuchar de Gustavo Sáenz expresó: “un gobernador que me hable con la verdad en la mano”. Allí detalló críticamente que para él en todos los aspectos la actual gestión “está absolutamente ajena a las necesidades del pueblo salteño”, e hizo un repaso crítico en materia de salud y manejo de la pandemia, pasando por la ex ministra de Salud, Josefina Medrano, el DNU 255, que daba más poder a la Policía, la ampliación de los números de jueces de Corte, la renovación de la ley de Emergencia Económica “que le da superpoderes”, y la última reforma constitucional.

Sobre ese último tema, Chibán afirmó que descree “que el pueblo lo haya elegido por su propuesta de reformar la Constitución”, y le pidió al gobernador “que hable con la verdad en la mano y cuente cuál es el motivo real”, que para el legislador tiene que ver con perpetuar el mandato de los jueces de Corte, “porque entra dentro del acuerdo de impunidad que celebró con los últimos gobernadores”.

“La realidad concreta es que hoy Salta es más pobre y sigue en ese círculo de reproducción de pobreza en el que está sumida desde hace décadas”, finalizó el radical.