El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó la condena proscriptiva contra Cristina Kirchner y advirtió que ese fallo incluye un problema de incoherencias entre la magnitud de las penas. En su planteo, el titular de la bancada de Encuentro Federal remarcó también que la decisión del Poder Judicial contra la exmandataria es más bien “un tema político”, que no dejó de encuadrarlo en el “marco de virulencia” contra la oposición desatada por el presidente Javier Milei.

La luz roja encendida por Pichetto sobre la causa Vialidad se suma a los cuestionamientos formulados por algunos sectores y personalidades como la jueza María Romilda Servini, quien hace días calificó de "conflictiva” a la condena contra la expresidenta.

El argumento de Pichetto para poner en tela de juicio el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2), ratificado por la Corte Suprema, tiene que ver con un tecnicismo clave: no hay una relación proporcional entre los 6 años a prisión y la proscripción perpetua que se le dictó a CFK.

Según él, “la condena de inhabilitación perpetua no es coincidente con la pena privativa de la libertad”. Y explicó por qué: “La inhabilitación (a ejercer cargos públicas) es una pena complementaria y no puede ser más alta que la pena privativa de la libertad”, fundamentó.

“Es un tema político”

Para Pichetto, a pesar de que la vía judicial en la Argentina está “agotada” (porque al fallar el máximo tribunal no quedan más instancias locales donde apelar el fallo), esa irregularidad en el fallo debe ponerse sobre la mesa para discutirla.

“Estos son los debates que el mundo jurídico no analiza y nadie menciona”, dijo y reconoció que “puede haber algún camino hacia la Interamericana” para zanjar la cuestión. No obstante, planteó una cuestión clave: “El tema es político”.

“Lo que quiero decir (con el cuestionamiento al fallo) es que el tema es político –añadió-. Y eso significa que el liderazgo más fuerte, más contundente, aún en declinación, que es el del peronismo, está preso”.

Sin mencionarla, Pichetto coincidió en este p unto con la jueza Servini, quien el martes pasado advirtió sobre las consecuencias del fallo condenatorio. “No visualizo una prisión de largo plazo para Cristina porque es tan conflictiva la prisión domiciliaria, entonces llega un momento que no la pueden mantener”, opinó.

La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Comodoro Py sostuvo que “es más fácil que se encuentre la forma política para resolver la condena de Cristina que la forma jurídica”.

“Endurece la relación en el Congreso”

En este sentido, Miguel Ángel Pichetto se preguntó: “¿Cómo va a derivar esto? Bueno, no soy adivino. Pero lo que digo es que no hay que dejar de mirarlo y analizarlo, porque esto también endurece los términos de la relación en el Congreso”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el el legislador nacional que oficia de opositor pero que en varias oportunidades operó a favor de leyes clave para el Gobierno advirtió que tanto la privación de la libertad como así también la proscripción contra CFK “es un dato que empieza a tener repercusiones en el plano de la política argentina”.

Desde que Cristina Kirchner está presa, “ha aumentado el nivel de conflicto y de confrontación por parte de los diputados de Unión por la Patria”, en el Congreso, observó.

“Es un dato que se agrega a también un marco de virulencia por parte del Presidente, no solamente dirigido hacia políticos opositores, economistas, sino también fuertemente al periodismo, y eso tampoco ayuda al sistema, a la democracia, a la paz social. Me parece que no es bueno”, abundó y criticó al gobierno nacional por la falta de respuesta a los reclamos sociales que se acrecientan semana tras semana.

Pichetto aprovechó el diálogo periodístico para reiterar un mensaje al Gobierno: “Nunca ha habido un buen relacionamiento y un buen trato hacia el Congreso por parte del Ejecutivo”, denunció y pidió al oficialismo que calcule el impacto de un nuevo aumento a jubilados y mejore los ingresos del sector.

También “está el tema de las universidades, que no ha habido todavía una respuesta adecuada”, agregó y mencionó la crisis que atraviesan los médicos del Hospital Garrahan: “Me parece que el Gobierno está metido en una disputa que no tiene ningún sentido”.

“Son temas que habría que abrir un poco el corazón y también analizarlos con un poquito más de inteligencia política para dar respuestas medianamente razonables y adecuadas para evitar también el nivel de conflictividad que puede traer aparejado el tratamiento de esos temas en el Congreso”, aseveró.