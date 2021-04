Renunció un importante asesor negro de Boris Johnson 

Renunció un importante asesor negro del primer ministro Boris Johnson. Samuel Kasumu dimitió un día después de la publicación del polémico informe encargado por el ejecutivo en el que se afirma que en el Reino Unido no existe el racismo institucional.

Un portavoz de Downing Street aseguró que la decisión de Kasumu no estaba relacionada a la publicación del informe. "Kasumu ha desempeñado un papel increíblemente valioso" y "cualquier sugerencia de que esta decisión (...) está relacionada con el informe de la Comisión sobre Disparidades Raciales y Étnicas (CRED) es totalmente inexacta".



Samuel Kasumu es asesor especial para la Sociedad civil y las comunidades. La noticia sobre la renuncia de Kasumu fue publicada por el periódico Politico que informó que el asesor dejará el cargo en mayo luego de haber presentado su dimisión la semana pasada. De acuerdo con Politico, el miércoles por la mañana -justo antes de la publicación del informe de la CRED- el asesor de Downing Street comunicó la decisión a sus colegas.

El informe fue publicado por la Comisión Independiente sobre Disparidades Raciales y Étnicas creada por Johnson a raíz de las protestas de Black Lives Matter en 2020. El documento de más de 250 páginas concluye que el término “racismo estructural” es utilizado de forma de errónea como una "especie de frase comodín para las micro agresiones o los actos de abuso racial".

Simón Woolley, miembro de la Cámara de Lores y director de la comisión sobre disparidad hasta 2020 fue quien nombró a Kasumu como asesor en Downing Street. “El único asesor negro en el Número 10 (en referencia a Downing Street) ha considerado que su único recurso ante este sucio y divisivo informe Sewell es dimitir. Nombré a Samuel para el grupo asesor sobre disparidad racial cuando lo pusimos en marcha. Es un hombre decente cuya energía se ha empeñado en servir a su país y abordar el racismo sistémico", sostuvo Woolley al diario británico The Guardian.

“Este va a ser un verdadero momento para el Primer Ministro y sus ayudantes en el número 10 de Downing Street. Los negros de todo el país están incandescentes de rabia porque se les niega y menosprecia su experiencia vivida de persistente desigualdad racial.", agregó Woolley.

En febrero pasado Kasumu había intentado renunciar a raíz de la conducta de la ministra de Igualdad, Kemi Badenoch quien había criticado públicamente a una periodista negra en redes sociales. En ese momento, Kasumu escribió una carta al primer ministro en el que expresó su preocupación por la conducta de Badenoch y agregó que las tensiones sobre las políticas raciales en Downing Street se habían vuelto insoportables.

"No estaba bien ni era justificable, pero de alguna manera no se dijo nada. Esperé, y esperé, algo por parte del equipo directivo que apuntara siquiera a una norma esperada, pero no se materializó".

Kasumu luego fue convencido por el ministro de vacunas, Nadhim Zahawi, para que continuara en su cargo. En el último mes, Kasumu trabajó en las campañas para garantizar que la población negra se vacune contra la covid-19.

Por su parte, el primer ministro Boris Johnson habló sobre la dimisión de Kasumu durante una visita a Middlesbrough. Johnson aseguró haber trabajado estrechamente con Samuel y le agradeció por fomentar la vacuna entre los grupos y comunidades más reticente. El impacto que ha tenido la pandemia en las minorías étnicas en Gran Bretaña fue uno de los aspectos a los que se le restó importancia en el polémico informe. El informe fue criticado por defensores de la igualdad racial que apuntaron hacia las grandes disparidades que sufren las minorías étnicas respecto a sanidad, educación, empleo y en controles policiales.