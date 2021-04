El presidente Alberto Fernández dio positivo de coronavirus. Lo comunicó él mismo a través de su cuenta de Twitter, en una publicación en la cual explicó que está aislado y que se encuentra bien físicamente.

El Presidente presentó síntomas de covid-19 ayer viernes, día en que cumplió 62 años. “Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, contó minutos después de medianoche en Twitter.

Tras esa primera prueba, el Presidente se hizo un PCR para confirmar el diagnóstico. En su posteo explicó que a la espera de ese segundo test ya se encuentra aislado, “cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”.

Fernández relató que se contactó con las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas “para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento”.

El contagio de Fernández se produce en medio de la fuerte suba de contagios que para los expertos marca que la Argentina transita ya la segunda ola de coronavirus. La situación es compleja en la región con una pandemia descontrolada en Brasil, que también está causando estragos en otros países vecinos.

El escenario es motivo de preocupación en la Rosada, donde no se descarta la posible implementación de restricciones para tratar de frenar el avance del coronavirus. De hecho, Fernández tenía previsto recibir al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, este sábado a las 10 en Olivos para analizar la situación.

Desde Presidencia se remitieron al tuit del propio Presidente para dar a conocer el cuadro que atraviesa. En esa publicación Fernández buscó llevar tranquilidad a la población acerca de su estado de salud.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, precisó el Presidente.

En el cierre de su publicación Fernández llamó a los argentinos a “estar muy atentos”. “Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”, escribió.