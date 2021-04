Del libro de la FMS a la realidad paranormal de Haunted: Latinoamerica

#CualquieraPuedeGooglear Clic orillero: llegan olas de hip hop uruguayo en los nuevos videos de Dostrescinco (Nuestra huella, con feat de Emiliano Brancciari) y de Los Buenos Modales (Todo bien, que acompaña la salida de su segundo disco, Vice City). Clic bonaerense: si hacés música y vivís o naciste en la provincia de Buenos Aires, podés sumarte al catálogo de canciones y sonidos Código Provincia. Clic con punchline: la productora Urban Roosters, responsable de todas las ediciones globales de Freestyle Master Series, habilitó la preventa del libro Freestyle Revolution, que saldrá el 14/4 y traerá desde testimonios y la historia de las batallas hasta claves de cada formato y tips de campeones para entrenar la técnica.

#JoystickDivision Salieron actualizaciones y extras para Captain Tsubasa: Rise of New Champions (excéntricos jugadores como el niño dorado nipón Shingo Aoi, el tornado uruguayo Ryoma Hino o el principe saudí Mark Owairanvia), Dragon Ball Xenoverse 2 (el paquete legendario #1), The Crew 2 (The Agency, primer episodio de su segunda temporada), Super Bomberman R Online (ahora disponible para hasta 64 jugadores en multiplayer para PC y consolas), Tom Clancy's Rainbox Six Siege (la nueva temporada, Crimson Heist), League of Legends (los ajustes a campeones, objetos, runas y hechizos de la versión 11.6) y Valorant (la versión 2.05, que incluye desde penalizaciones progresivas a ofensas vía chat hasta actualizaciones en el modo competitivo y las partidas personalizadas).

#DeCatálogo XXL Irione lleva 23 años (o dos tercios de su vida) armando un camino alternativo en el hip hop local, incorporándole humor, trabajo social y rocanrol, y algo de eso se compila en el flamante Inmortal vol. 2. También hay nuevos discos de los pop-rockers porteños Autocine (Esto es Autocine, su tercero, con ecos sonoros del "rock nacional" de los '80 y '90), del trío dreampopero fauna MIDI (Próxima memoria, elegante debut con electrónica para amaneceres trancas), del combo "bolsa de géneros" Los Piringundines (Punta Terraza, segundo álbum de mestizajes ahumados) y del platense Natario (el EP de espabilamiento social Máscaras y espejos).

#AltaTemporada Si no hay series para ver, que no haya nada entonces. Si te van las historias de fantasmas y terror, en especial las basadas en hechos "reales", ponete a prueba con la docuserie Haunted: Latinoamérica, spin-off latino de la saga original yanqui, que recoge casos mexicanos y colombianos e invita a apretar dientes y fruncir glúteos (ya en Netflix). Y si preferís el vértigo sin horror, hay una nueva chance para las dos primeras temporadas de aventuras en la escuela de danza de Step Up: High Water, recuperada por Starzplay tras haberse desvanecido en YouTube, justo como pasó con el hit Cobra Kai.

#HacelaSimple A la playlist siempre hay que tener algo para convidarle. Y ahí vienen las nuevas canciones de los platenses Rara (Una punta), de la indie-folk Flor del Valle (Nat Tek), de Mora Riel (Atardeceres, con feat de Estanislao López), del cantautor peruano-aporteñizado Lobel (Interminable), del cordobés Emma Nuñez (Qué buscás?) y pibas que hacen el crossover de youtubers a cantantes, como Yami Safdie (Flashear) o Dani Díaz (Validación).