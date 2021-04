Los partidos de hoy: juegan los punteros Colón y Vélez

Newell's, por el primer triunfo del año

Newell's, que sumó dos empates en sus primeros partidos bajo la dirección técnica de Germán Burgos, buscará este domingo ganar después de nueve encuentros cuando reciba a Huracán, que por Covid-19 positivo no tendrá a su DT Frank Kudelka, a cargo del plantel rosarino hasta hace tres semanas.

La visita del ex entrenador rojinegro, ahora conductor del Globo, finalmente no se concretará este domingo desde las 14, cuando inicie la acción en el Coloso Marcelo Bielsa, que contará con televisación de Fox Sports. A ambos equipos, sin embargo, los une un presente de pura transición: mientras que el elenco rosarino tiene apenas tres puntos sobre 21 posibles, parte de una flojísima campaña que terminó con el ciclo de Kudelka y que lo dejó casi sin chances de clasificar a la fase siguiente, los de Parque Patricios, con ocho unidades, no viven una situación demasiado distinta y los malos resultados precipitaron la salida del entrenador Israel Damonte y la llegada del propio Kudelka, que debutó la semana pasada con un empate ante Gimnasia.







El Sabalero quiere seguir soñando

Colón, líder de la Zona A e invicto en la Copa de Liga Profesional, recibirá este domingo a Argentinos Juniors, que llega en alza pero diezmado por casos de coronavirus y un par de jugadores suspendidos que ponen en suspenso su ilusión de dar la el batacazo en Santa Fe y sumarse al pelotón que pelea por meterse entre los cuatro primeros.

Desde las 16.15 (televisa TNT Sports), el "Sabalero" de los 19 puntos que se despegó de sus perseguidores intentará un triunfo que permita estirar su ventaja y casi que acariciar su clasificación a los cuartos de final de la fase en la que definirá al campeón. Mientras que en el local volverá a estar disponible la gran figura del equipo, el "Pulga" Luis Rodríguez (tras reponerse de una lesión muscular), la situación en el conjunto de La Paternal es bien distinta: para este domingo, su DT Gabriel Milito sumó como bajas al arquero Lucas Chaves y al mediocampista Matías Romero (ambos con coronavirus), más los expulsados Gabriel Avalos y Gabriel Hauche, así que ingresarán en el arco Leandro Finochietto, más Gabriel Carabajal, Jonathan Gómez y Lucas Ambrogio, mientras que también está disponible el lateral Kevin Mac Allister luego de haber regresado de la gira que emprendió con el seleccionado Sub-23 de la Argentina.





Vélez va por la recuperación ante Unión

Vélez, gran protagonista de la Copa de Liga Profesional con un andar sólido en la Zona B, recibirá este domingo a Unión de Santa Fe, que por su parte llega invicto aunque con muchos empates, en uno de los cuatro encuentros que le darán gracia a la continuidad de la octava fecha y que se disputará desde las 18.30 con transmisión de la TV Pública.



En uno de los partidos más atractivos de la jornada, los de Liniers buscarán confirmar su liderazgo de grupo y, además, levantar anímicamente tras el golpe que significó la caída con Banfield (3-2) en la eliminatoria para ingresar a la Copa Sudamericana del año próximo. Para los santafesinos, por su parte, será la oportunidad de asegurarse un lugar entre los cuatro primeros, con una victoria que los dejaría incluso encima de Boca y en plena lucha por llegar a la fase definitoria.











Racing-Godoy Cruz, en busca de la ilusión

Racing, que ya dejó atrás al conformismo por el empate logrado ante River en Nuñez, recibirá este domingo a Godoy Cruz con la obligación de presentar un esquema más ambicioso puesto que precisa un triunfo para ilusionarse con avanzar a los cuartos de final, en el último de los partidos de la octava fecha de la Copa de Liga, que cierra su acción del día desde las 21 (podrá verse por TNT Sports).

Por su parte, matemáticamente, los mendocinos tienen muchas posibilidades de sumarse a la lucha por clasificar, pero no parecen cerca de concertar ese objetivo si se toma en cuenta el nivel de juego que incluye una caída ante Argentinos, su propia goleada ante River en el Malvinas Argentinas y el valioso empate conquistado ante Talleres en Córdoba.