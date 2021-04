El oficialismo porteño rechazó crear un Ministerio de Género

El oficialismo porteño rechazó la creación de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en la Ciudad. La propuesta impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la diputada Laura Velasco, fue rechazada el martes en la reunión de diputados y diputadas de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad.

En la reunión presidida por la diputada Laura Velasco (Frente de Todos) se trataron dos proyectos de declaración que solicitaban al Poder Ejecutivo gestiones a fin de crear el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, adecuando así la estructura actual de la Ciudad a las normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos relacionadas con la temática. Los proyectos son de autoría de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, y por otro, de Velasco, con adhesión de los diputados y diputadas Javier Andrades, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Campora, Juan Manuel Valdes.

El rechazo es llamativo si se tiene en cuenta que se trata de proyectos de declaración (no de ley) que no obligan sino que sugieren al Ejecutivo la creación del Ministerio después de que concluya el periodo de emergencia económica. Visto de otro modo, no sorprende, ya que se inscribe en una serie sistemática de rechazos a todo proyecto de ley que busque ampliar las obligaciones del Estado porteño frente a las necesidades de las mujeres y diversidades víctimas de violencia de género. El año pasado, por ejemplo, fue a archivo un proyecto de ley que la Defensoría del Pueblo viene presentando hace años para otorgarle una prestación económica a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, este año el Ejecutivo Porteño articula con el Programa Nacional Acompañar que tiene los mismos objetivos.

Durante la reunión, María Elena Naddeo, titular del Programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dijo que “generar un archivo de este expediente es un símbolo que habla de la negativa a avanzar en una política pública más integral”. “Esta ciudad merece un área de gobierno más sólida que lo que ofrece hoy la Dirección General de la Mujer (DGMuj). Hay una agenda de género que reclama con urgencia más recursos presupuestarios, más políticas de inclusión. Si una mujer tiene que deambular por tres patrocinios jurídicos para tener una respuesta integral, el Estado está dando una respuesta insuficiente”, dijo.

Explicó, además, que la realidad de la DGMuj es de “absoluto empobrecimiento”. Hace unas semanas este diario dio cuenta de esas deficiencias. “Lo que tenemos hoy no alcanza, es insuficiente, está fragmentado”, dijo. Los proyectos, justamente, proponen entre otras cosas que el organigrama de políticas públicas de género y diversidad no esté compartimentado, como ocurre hoy, que por un lado está la DGM, que depende de la Subsecretaría de Fortalecimiento familiar y comunitario, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y por otro lado, está la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y de la vicejefatura de Gobierno.

“Nosotros vemos por ejemplo que hay una carencia muy fuerte de patrocinios jurídicos gratuitos en la ciudad. Los patrocinios que hay en los Centros Integrales de la Mujer no alcanzan y entonces discutir la creación de un organismo importante para la CABA, que tome las banderas de la Constitución Nacional y de los movimientos de las mujeres y de la diversidad es una oportunidad”, agregó Naddeo.

En la misma línea, Velasco planteó que “es fundamental poder tener en la Ciudad de Buenos Aires un organismo como hoy tenemos a nivel nacional, que costó mucho y tiene que ver con el movimiento de mujeres y LGBT”. También habló de la importancia de que las políticas de género sean transversales y específicas. “Un presupuesto y un área jerarquizada con decisión política es clave”, dijo.

La legisladora Lucía Cámpora (Frente de todos) también pidió la aprobación de los proyectos. “Sería sumamente importante que este proyecto pudiese ser acompañado por todas. Es uno de esos puntos que nos debería encontrar unidas a pesar de las diferencias partidarias. Es difícil no coincidir en la necesidad de jerarquizar el área”, apuntó. Destacó además todas las consecuencias de operatividad que pueden resolverse por tener un rango de ministerio. “La Ciudad de Buenos Aires no tiene ni siquiera un ministerio que pueda hacerse cargo de una ley como la Micaela. Centralizar las políticas de género es fundamental, centralizar para transversalizar, pero no fragmentar. Muchas veces terminamos siendo nosotras las que tenemos que contarle a las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad lo que pasa entre ellas porque no se hablan”, dijo.

Sin embargo, desde el oficialismo porteño, que tiene mayoría en la Comisión, se negaron a acompañar los proyectos. La única que pidió la palabra para argumentar la negativa fue la diputada Victoria Roldan Méndez (Vamos Juntos). Dijo que “para nosotros también es una prioridad la cuestión de género”. Pero uno de sus argumentos en contra fue que “creemos que las políticas públicas que lleva adelante la DGMuj se vienen desarrollando de manera efectiva para garantizar la atención de mujeres en violencia de género”. Además, destacó la creación reciente de la Secretaría para la Igualdad de Género “que busca trabajar de manera transversal todas las políticas públicas relacionadas a la igualdad de género en todo el gobierno de la ciudad”. Dicho esto, las puertas para que el proyecto llegara al Recinto y los proyectos pudieran debatirse en profundidad se cerraron.