Deserciones, la nueva producción de la escritora salteña Fernanda Agüero

"Y aquel hombre/madre/el de tu sueño y el mío/el que pasaba entre mis huesos/y murmuraba lugares prohibidos/decía adiós como si no dijera nada/y cortaba mis manos en cada despedida", es el fragmento elegido por la escritora salteña Fernanda Agüero para dar a conocer su nuevo libro: Deserciones. La obra, constituida por 35 poemas, llega en un formato de audio libro, un nuevo escenario en el que incursionó la versátil artista.

La propuesta vino de la mano del cineasta, ya adoptado salteño, Norberto "Negro" Ramírez, quien llamó a Agüero en el marco de su ciclo Sonidos de Salta. Es el tercer audiolibro de Ramírez, pero el primero para la escritora que decidió formar parte y aventurarse a grabar en un estudio de sonido. Con la pandemia en el medio le pareció que "podía funcionar", más aún teniendo en cuenta que no habría posibilidad inmediata de una presentación de la obra con público presente.

Fue así que se entregó a la escritura y pudo tener el material listo al momento de grabar. Para quien desee adquirirlo lo puede hacer en el siguiente link, donde obtendrá la versión en audio libro y el libro digital por la suma de 600 pesos.

Deserciones habla de los hijos, del padre, de la madre y de esa "relación triangular" que resulta un poco neurótica, amorosa, conflictiva cuando se tiene padres católicos. "Un hijo que va a desertar del mandato paterno para ser libre y tener la libertad de ser él", explica la escritora, ya galardonada en 1997 con la mención Clara Linares Saravia Arias, por sus escritos.

A pesar de la pandemia, Agüero vio el lado positivo porque fue la primera vez que pudo quedarse en su casa, ya que además de escribir trabaja en un organismo del Estado y es fotógrafa. Eso siempre la llevó a que su tiempo para la escritura fuera menor. "Pude disfrutar de mi mundo propio de la literatura", expresó. Hacía años que no podía sentarse a escribir y por eso lo aprovechó al máximo, dado que, además de Deserciones, terminó otro libro de poesía y se lanzó a la escritura de una novela.

Toda esa producción en medio de la vorágine laboral habría sido imposible. Al audio libro lo realizó durante el año pasado y para poder organizarlo se encerró en una pequeña cabaña. Aseguró que "fueron noches y noches de solo escribir", en las que se vio sumergida en distintos estados emocionales.

El contextó llevó a que pusiera la creatividad en primer plano, a pesar de lo terrible que también le significó la pandemia, por la que tuvo que lamentar la partida física de su papá. Incluso, en el libro hay poemas que hablan de él. A eso se sumó que sus hijas se quedaran sin trabajo.

Además, señaló que durante la etapa de Aislamiento Social (ASPO) no dejó de ver las cuestiones sociales, políticas y culturales en las que se evidenció "un individualismo espantoso", en referencia a las personas que se manifestaron en contra de la vacuna o no cumplían con las restricciones establecidas. A lo que se sumó, dijo, que el Estado no estaba preparado para tal situación y se expuso la precarizacion laboral de la gran mayoría de los trabajadores de la salud, como del arte.

Aún así, a ese malestar le pudo encontrar un consuelo a través del trabajo de las redes sociales y humanas que se tejieron para ayudar a las personas que la estaban pasando mal. En esas redes también se apoya Agüero con el lanzamiento de Deserciones, porque sabe que "no hay políticas culturales que apoyen a una escritora salteña". Aunque eso implique solamente la difusión de un libro, porque "nadie lo va a difundir desde el Estado", "todo es autogestión pura", expresó.