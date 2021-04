Quema el celular de la fiscal

La fiscal de San Lorenzo Melisa Serena será imputada el próximo miércoles por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el marco de la causa que investigan por juego clandestino. La funcionaria del MPA se negó a dar la clave de su celular cuando las Tropas de Operaciones Especiales secuestraron su teléfono. Es que el mismo intentaba ser peritado en el marco de la investigación, cuando fueron descubiertas escuchas con Nelson Ugolini, mano derecha de Gustavo Ponce Asahad, que la vinculan con otro imputado en la causa en la que hablan de no investigar a Traferri.

La Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) habia puesto la lupa sobre Serena tras el peritaje informático al celular del empleado Ugolini - imputado como miembro de una asociación ilícita vinculada con el juego clandestino– que reveló que mantuvo conversaciones con la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena. Las conversaciones, que hacen mención al senador Armando Traferri y a su presunta situación de intocable, generaron sospechas sobre la funcionaria. Además en la ultima semana de diciembre de 2020 se realizó una medida judicial en su despacho donde se relevó documentación de relevancia para la investigación por juego clandestino.

El nombre de la fiscal se conoció en la audiencia de reimputación a su superior Patricio Serjal donde fue sindicado como uno de los organizadores de una banda delictiva dedicada a explotar y proteger el juego clandestino. Para la acusación, los otros dos organizadores son el empresario arrepentido Leonardo Peiti y el senador Armando Traferri.

Según la teoría fiscal, Serjal brindaba impunidad judicial al empresario. Entre la evidencia que se ventiló se citaron algunas conversaciones entre el empleado fiscal Ugolini –bajo la órbita del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, también imputado y en prisión preventiva– con Serena, donde Ugolini le dijo que “para tocar” a Pipi Traferri había que pasar por el entonces fiscal Ponce Asahad y por el jefe de los fiscales rosarinos, Serjal.

Estos audios datan de febrero de 2020. En uno de ellos, Ugolini le dice a Serena: “Rubia, el tema es así, yo trato de conseguir la info por los mismos policías. Sé que entraron investigaciones a San Lorenzo, el tema que le tengo miedo a Aquiles (en referencia al fiscal Balbis); no creo que sea tan idiota que siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte al Pipi Traferri, es lo peor que podés hacer. Es como allanarle la casa a (Jorge) Baclini siendo del MPA de Rosario. El tema es que no te olvides que hace poco tiempo (el fiscal Matías) Edery terminó allanando la Jefatura de San Lorenzo”. En la escucha se agrega: “Si es desde acá de Rosario, para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (entiende la fiscalía su jefe Ponce Asahad) y tiene que pasar por Serjal sí o sí, no lo pueden tocar si no y máxime cuando Serjal está enfrentado con Sain…." . Y agregó que "el único que banca a Sain es Baclini y hasta ahí nomás”.

Y sigue: “Porque me llega la info que supuestamente se estaba quejando parte de PDI de Rosario que había ido a San Lorenzo un policía, creo que Herrera de apellido, que lo habían mandado de acá. Habían pedido un allanamiento en calle Vélez Sarsfield de un ciber, un garito, no sé qué historia y no le habían dado bola. Vos metele, dale para adelante, cualquier cosa preguntáme que lo toco a este acá en Rosario y Gustavo me va a saber decir si se toca o no se toca. No te olvides que nosotros antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo y casi lo ahorca, me entendés. Por culpa del idiota de (fiscal Matías) Merlo que venía de Melincué que quiso hacerse el fantasma y a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja. Justo antes de las elecciones este otro salió a tumbar juego clandestino y puerto seco. Yo no creo que se vayan a meter ahí pero viste, Sain no tiene escrúpulos, ese es el peligro más grande”, refiere el audio.

Otro mensaje de audio que la Fiscalía estima enviado por la fiscal al empleado dice: “¿Qué pretende el pelotudo de Sain? ¿Que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri? Fijate que no son ni siquiera inteligente para armar tácticas. Porque vos podés mandar a la gente de Rosario. Fantástico. Se puede investigar toda la parte de juego clandestino, bárbaro. Y llega a la Fiscalía a hacer la intermediaria para agarrarlo a quién? ¿A (Armando) Traferri en el medio? Justo nosotros vamos a agarrar a Traferri. Ni siquiera tiene inteligencia este tipo. La verdad de lo que vos me decís de Aquiles de juego clandestino no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo que fue lo que pasó. No sé ni siquiera que año fue pero me parece que es una jugada que es peligrosa para el MPA completo, para el MPA de San Lorenzo por lo pronto”.

La fiscal Melisa Serena ya había sido cuestionada a poco de asumir su cargo a principios de 2015 ya que, a sólo 60 días de comenzar a ejercer sus funciones, pidió licencia médica. Esa situación se prolongó por espacio de casi dos años a pesar de que luego se comprobó que durante el mismo período -en el que cobraba su abultado salario del Poder Judicial- continuaba trabajando como docente en la Universidad Nacional de Rosario.

Tiempo después, la misma fiscal fue criticada por acordar la prisión domiciliaria del policía Sergio Di Franco -quien por entonces era jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR XVII- imputado por el homicidio de Juan Cruz Vitali, en mayo de 2019.