Un cronograma de vacunación al rojo vivo

El gobierno nacional prevé un nuevo vuelo a Moscú para el fin de semana, aunque el acento en estos días está puesto en vacunar lo máximo posible con el millón y medio de dosis que llegaron durante los días de Semana Santa. La Provincia de Buenos Aires calcula terminar de vacunar a todos los mayores de 70, sumados los mayores de 60 con enfermedades de riesgo, entre el 15 y el 17 de abril. En CABA se empezó a vacunar a los mayores de 70 este mismo miércoles y los turnos abarcan hasta la mitad de la semana próxima, es decir también el 15 de abril. Después de mitad de mes, ambas jurisdicciones afrontarán la titánica misión de vacunar a los que tienen entre 60 y 69: sólo en el distrito bonaerense son un millón de personas. En cualquier caso, los mayores de 60 deben estar atentos porque cerca del 15 pueden empezar a llegar las citaciones. En la Casa Rosada prevén que en la segunda mitad de abril llegarán los dos millones de dosis pendientes de Sinopharm, 900.000 dosis de Oxford/AstraZéneca y habrá como mínimo otros tres vuelos a Moscú.

Vacunación

El discurso antivacunas de Cambiemos no pegó ni en su distrito de origen, CABA. Prácticamente todos los mayores de 70, por ejemplo, se inscribieron para vacunarse. Las citaciones empezaron a otorgar turnos desde este miércoles y, en total, en la franja 70 a 79 años se inscribieron más de 200.000 porteños de los 210.000 que están reportados por el Indec. Según las autoridades porteñas, faltan vacunar unas 100.000 personas de la franja 70 a 74 años y la lógica es que todos reciban la citación para vacunarse antes del miércoles próximo.

En la Provincia de Buenos Aires los números son de una dimensión distinta. Hay 900.000 personas mayores de 70 y, además, por disposición del Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Daniel Gollán, en la franja de vacunación se incluye a personas de 60 con comorbilidades, algunas de ellas muy extendidas como la diabetes. Por eso, los mayores de 60 con comorbilidades son nada menos que 410.000. Según afirman en La Plata, terminarán de vacunar esta franja en los próximos siete a diez días, o sea entre el 15 y el 17 de abril.

Queda para la segunda mitad del mes una montaña dura de escalar:

*Provincia de Buenos Aires tiene algo más de un millón de ciudadanos entre 60 y 69 años.

*En CABA hay cerca de 300.000 porteños de esa franja y, como lo anunció Luana Volnovich, titular del PAMI, la obra social de los jubilados aportará una cantidad extra de vacunas que servirán para compensar la alta proporción de adultos mayores que tiene la ciudad.

En ambos distritos, Provincia de Buenos Aires y CABA, afirman que “todo depende de que tengamos las vacunas”, pero si la provisión es buena, podrían terminar de dar la primera dosis a fin de abril, tal como mencionó el presidente Alberto Fernández. En ese caso, habría una inmunización inicial de los ocho millones de argentinos que están en la edad de riesgo.

En principio, si las cosas van bien, los mayores de 60 tendrían que esperar citaciones a partir de fechas cercanas a mitad de mes.

Vacunas

Después de la llegada de tres vuelos desde Moscú en los últimos diez días, los viajes a buscar Sputnik V se retomarían este fin de semana. Quienes hacen la gestión, la ministra Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, afirman que no hay nada confirmado, pero todo se prepara para una nueva travesía de uno de los Airbus de Aerolíneas Argentinas.

Para después del 15 de abril se espera la salida y llegada de dos vuelos de Aerolíneas a buscar las dosis de Sinopharm, las vacunas chinas. Como se sabe, se firmó un contrato por tres millones de dosis y llegó hasta el momento un millón, pero aparentemente está acordado que el resto estará en Ezeiza en la segunda quincena de abril.

También después del 15 llegarán 900.000 dosis de Oxford/AstraZéneca. Las vacunas vienen de Estados Unidos porque hubo problemas en el laboratorio Liomont, de México, que entregará las dosis de mayo, pero no las de abril. Estados Unidos prohíbe la exportación de vacunas -las quiere para su población-, pero en este caso son dosis que no se pueden usar en el país del norte porque gran parte fue producida en el laboratorio mAbxienxe, que no tiene la aprobación de las autoridades de la FDA norteamericana. De manera que no hay un gesto generoso de nadie sino que prima el hecho de que no las pueden aplicar en Estados Unidos. Según le informó Astra/Zéneca al gobierno, en mayo vendrán 3.500.000 dosis, con la etapa final en Liomont de Mexico.

En el marco de la batalla mundial por las vacunas, la Argentina recibió más de siete millones de dosis y, lo que hoy es prioritario, 6.200.000 dosis 1. Las políticas de los países centrales de apropiarse de todas las vacunas existentes impactan fuertemente en el resto de la humanidad. En el caso argentino, uno de los ejemplos es que se contrataron 1.160.000 dosis de Oxford/AstraZéneca producidas por el Serum Institute de Indiacon la marca Covishield. Sin embargo sólo llegaron 580.000. El gobierno de India prohibió el envío de las otras 580.000 dosis, porque se priorizó la vacunación de los ciudadanos de ese país.

Y también, por presión de los países centrales, los laboratorios le están dando la espalda al programa Covax (colaboración+vacunas, en inglés) de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la razón por la que el gobierno tiene poca expectativa en que se concrete la promesa de que Covax enviará 400.000 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZéneca en abril. Las vacunas deberían venir desde Corea, tal vez con escala en Amsterdam, Países Bajos, pero todo es muy dudoso.

Aún con todas las dificultades, la perspectiva es que continuará el flujo de vacunas, con eje en los vuelos desde Moscú. La lógica indica que se podrían concretar al menos tres en lo que falta de abril. A eso hay que agregar lo que vendría de China y las que llegarían de USA-México. La administración de Alberto Fernández sigue buscando más alternativas -Cuba, otras vacunas chinas, intermediación de Emiratos Arabes Unidos-, siempre con el mismo objetivo: completar los ocho millones de vacunados antes del 30 de abril.