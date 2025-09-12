Luego del escándalo sucitado en el país por su exposición en julio pasado en Washington, el Senado norteamericano podría confirmar el próximo lunes a Peter Lamelas, sugerido por Doland Trump, como embajador en la Argentina. Hace menos de dos meses, las expresiones de Lamelas sobre "la corrupción por parte de los chinos" y la injerencia del régimen de Pekín en las provincias argentinas desataron un maremoto de cuestionamientos tanto a él como al Presidente Javier Milei que se manifestó siempre en aprobación con el empresario norteamericano. Además, Lamelas se refirió también a la condena a prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien dijo que buscará asegurar de que "reciba la justicia que se merece", lo que desató un gran repudio.

En uno de los últimos intentos de Javier Milei por generar contacto con Trump fue en su viaje a Mar-a-Lago, donde no logró la reunión, pero si estuvo en el club de Trump en Palm Beach de Florida con Lamelas. Allí se sacaron una foto juntos y se expresaron mutuo apoyo político.

¿Quién es?

Lamelas es un médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su niñez. Su nombramiento constituyó una decisión sorpresiva, ya que no tiene ningún crédito en el camino diplomático ni experiencia previa de algún orden en política exterior. La administración Trump busca designar embajadores cercanos o considerados afines, con antecedentes exitosos en actividades privadas.

“Embajador de los Estados Unidos en Argentina. Peter es un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron LEGALMENTE a los EEUU, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”, posteó Trump en su red social para anunciar la designación.