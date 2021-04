Autores de Argentina en una lista célebre

Una lista de autores es una invitación a la lectura y los descubrimientos. Tres escritores argentinos, Camila Fabbri, Michel Nieva y Martín Felipe Castagnet, fueron elegidos entre los 25 mejores narradores jóvenes en español de hasta 35 años por la revista Granta. En el Instituto Cervantes de Madrid se presentó este nuevo seleccionado elegido por un jurado integrado por Gaby Wood, directora literaria del Premio Booker, los narradores Rodrigo Fresán, Horacio Castellanos Moya y Chloe Aridjis, el poeta, editor y traductor Aurelio Major, y Valerie Miles, directora de la revista en español. En 2010, la misma publicación había seleccionado ocho narradores argentinos: Samanta Schweblin, Lucía Puenzo, Pola Oloixarac, Andrés Neuman, Patricio Pron, Oliverio Coelho, Federico Falco y Matías Néspolo.



En la lista 2021 hay once mujeres y catorce hombres de trece países: seis escritores de España, cuatro de México, tres de Argentina, tres de Cuba, dos de Chile y un escritor de Colombia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Nicaragua, Perú y Uruguay; además hay uno binacional de Costa Rica y Puerto Rico. La lista completa de los 25 mejores narradores jóvenes en español está integrada por los españoles Cristina Morales, Andrea Abreu, Alejandro Morellón, David Aliaga, Irene Reyes-Noguerol y Munir Hachemi; los mexicanos Mateo García Elizondo, Andrea Chapela, Aura García-Junco y Aniela Rodríguez; los cubanos Carlos Manuel Álvarez, Eudris Planche Savón y Dainerys Machado Vento; los argentinos Fabbri, Castagnet y Nieva; los chilenos Paulina Flores y Diego Zúñiga; la ecuatoriana Mónica Ojeda; la peruana Miluska Benavidez, el nicaragüense José Adiak Montoya, el colombiano José Ardila, el uruguayo Gonzalo Baz, el ecuatoguineano Estanislao Medina Huesca y el costarricense y portorriqueño Carlos Fonseca.

Desde Nueva York, donde reside por una beca doctoral en la Universidad de Nueva York, Michel Nieva (Buenos Aires, 1988) recuerda que cuando empezó a escribir se presentó a un montón de concursos, como una forma de validarse, pero nunca ganó nada. No cundió el desánimo y continuó escribiendo y publicó el poemario Papelera de Reciclaje y las novelas ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos?, Ascenso y apogeo del Imperio Argentino y, el más reciente, Tecnología y Barbarie. Ocho ensayos sobre monos, virus, bacterias, escritura no humana y ciencia ficción. “Esta lista, que tiene un propósito más comercial, me tomó por sorpresa porque nunca intenté escribir literatura comercial ni es la que más me interesa”, dice Nieva a Página/12 y confiesa que tiene la ilusión de poder acceder a nuevos lectores. “Sería muy endeble que mi práctica de escritura y mis convicciones políticas se vean impactadas por un premio. Como la literatura que más me interesa nunca fue validada a través de premios, en ese sentido me lo tomo con tranquilidad”, agrega Nieva.

Camila Fabbri cuenta que la noticia de estar en la lista la recibió hace unos meses y tuvo que mantener el secreto porque esa es la política de Granta, hasta que anuncia el listado. “Hay algo hermoso en la idea de guardar el secreto hasta que sale a la luz; la sensación es que me guardé algo muy bueno y diferente, porque los secretos que se guardan no suelen ser luminosos”, compara la escritora, dramaturga y actriz, autora del libro de cuentos Los accidentes, la novela El día que apagaron la luz y las obras de teatro Brick, Mi primer Hiroshima, Condición de buenos nadadores, En lo alto para siempre y Recital olímpico. Fabbri subraya el hecho de haber sido seleccionada por un jurado que admira mucho, entre los que menciona a Rodrigo Fresán y Horacio Castellanos Moya, “dos autores que leen a otros autores y han traído autores que no se conocían en Argentina, como Fresán a David Foster Wallace”. Aunque no compartan géneros literarios los argentinos elegidos, la escritora reconoce “cierta camaradería” entre los tres.

Para Martín Felipe Castagnet (La Plata, 1986) la importancia de figurar en este tipo de listas es “poder alcanzar un volumen de difusión que está vedado para los autores y las editoriales independientes en las que publicamos”, señala el autor de las novelas Los cuerpos del verano y Los mantras modernos, que en 2017 fue seleccionado por Bogotá39 como uno de los mejores autores jóvenes latinoamericanos. “Mi primera novela, Los cuerpos del verano, fue publicada hace algunos años en inglés, pero hay muchos otros idiomas a los que uno puede acceder gracias al foco que proporciona una institución reconocida como Granta. Además de autor soy traductor y creo en todo lo que estimule la traducción, la circulación de ideas y el borramiento de lo que significa ser centro o periferia”, aclara el editor de la revista Orsai, que estudia japonés y de vez en cuando escribe guiones de cine.