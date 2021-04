Thandie Newton ahora es Thandiwe

La actriz británica de la serie Westworld, conocida hasta ahora como Thandie Newton, decidió recuperar su nombre original, Thandiwe, de origen africano, cuya letra "w" fue omitida por descuido en su primer trabajo, con el objetivo de reivindicar sus raíces.



"Voy a recuperar lo que es mío", dijo la actriz de Misión Imposible 2, quien explicó que su nombre había sido cambiado por error en su primera producción, un largometraje de 1991 titulado La primera experiencia.



"Ése es mi nombre; siempre ha sido mi nombre", afirmó Newton, quien además anunció que, para todos sus proyectos futuros, aparecerá como Thandiwe, que significa "amada" en shona, lengua nativa de Zimbabue.



"Lo que más agradezco a nuestra industria en este momento es estar en compañía de otras personas que realmente me ven y no ser cómplice de la cosificación de los negros como 'los otros', que es lo que sucede cuando eres el único", declaró la actriz, que próximamente estrenará la película Reminiscence junto a Hugh Jackman; God's Country de Julian Higgins, y All the Old Knives con Chris Pine y Laurence Fishburne.