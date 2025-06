La británica Emma Raducanu volvió a sufrir un momento de angustia durante un partido de tenis, al estar en llanto en el primer set del encuentro que le ganó a la estadounidense Ann Li en el certamen de Eastbourne. La campeona del US Open 2021 se limitó a decir que había recibido una mala noticia, pero no quiso ahondar sobre la cuestión que tanto la afectó.

El episodio se dio en medio de dos situaciones bien disímiles de la vida personal de la tenista: por un lado, la semana pasada se conoció que la persona que la había acosado en el torneo de Dubai y en otras competiciones intentó comprar entradas para Wimbledon, que se jugará la próxima semana. Y a la vez, surgió en el mismo momento que la prensa local informó que está viviendo un romance con el español Carlos Alcaraz, con quien disputará el certamen mixto en el Abierto de Estados Unidos.

“Recibí una muy mala noticia", explicó Raducanu cuando la consultaron por los motivos del llanto durante el encuentro de la primera ronda ante Li. "Si no les importa, prefiero que sea personal, pero fue difícil y muy emotivo al final, y probablemente sólo una liberación de emociones", completó la tenista, que reconoció que "en el primer set no estaba presente mentalmente". Tras el momento de angustia, finalmente la británica se recuperó para imponerse 6-7 (5-7), 6-3 y 6-1, tras dos horas y 21 minutos de encuentro. En la próxima instancia se medirá con la australiana Maya Joint.



Situación recurrente

Más allá de la explicación de Raducanu, la preocupación por su reacción tiene que ver con los antecedentes, ya que la tenista había tenido un comportamiento similar en febrero en el torneo de Dubai, cuando advirtió en las tribunas a un hombre que la había acosado en ese certamen, en un hotel y en otras competiciones anteriores. Y la noticia se reavivó la semana pasada, cuando el sistema de venta de localidades de Wimbledon detectó que esa persona, que había sido detenida y que recibió una orden de alejamiento por acosar a Raducanu, trató de comprar entradas este año para asistir al All England Club.

Con alivio, la tenista había expresado su satisfacción a través de un comunicado. "Wimbledon y todo su equipo hicieron un trabajo increíble. Recibí una notificación, la policía me contactó y me informó que todo estaba bajo control". Además, reflexionó sobre un problema social más amplio: "Sé que no soy la primera deportista que pasa por esto, y probablemente no seré la última, no solo como atleta, sino como mujer en general".



El caso estalló en Dubai, cuando la campeona del US Open 2021 rompiera a llorar en medio de su partido ante Karolina Muchova al ver al acosador en la tribuna. Un día antes, se le había acercado en el hotel, le había dado una foto de él y le había pedido una foto suya. Raducanu ya había advertido de su presencia en torneos anteriores y avisó a un miembro de su equipo para que actuara, sin que la WTA ni el torneo de Dubai supieran hasta el ataque de nervios en pleno partido. El individuo fue expulsado del torneo, detenido por las autoridades locales y luego se le impuso la restricción para acercarse. "Lo vi en el primer juego del partido y pensé: 'No sé cómo voy a acabar esto'. Literalmente no podía ver la pelota por las lágrimas. Apenas podía respirar", dijo Raducanu tras el incidente.

Es que no era la primera vez, además. Tres años antes vivió una momento de mucha tensión cuando un individuo identificado como Amrit Magar la persiguió hasta su casa, robó una zapatilla de su padre y le mandó obsequios muy extraños. Después de verlo al menos tres veces alrededor de su domicilio, el padre de la tenista hizo la denuncia que derivó en una orden de restricción por cinco años y la obligación de trabajos comunitarios para el acosador.

¿Romance con Alcaraz?

En los últimos días, tras varias apariciones juntos y una creciente cercanía, Raducanu había llegado a las primeras planas de los medios británicos a partir de los rumores sobre un romance con Carlos Alcaraz, flamante campeón de Roland Garros. La semana pasada se confirmó que ambos conformarán dupla en el torneo de doble mixto en el US Open. "Ella va a ser la jefa", remarcó Alcaraz cuando se anunció la noticia. "Carlos me envió un mensaje para invitarme a jugar", explicó Raducanu. "Me sorprendió mucho y me emocioné. Lo conozco desde hace tiempo y compartir pista con él será algo realmente especial". El fin de semana, la británica estuvo presenciando los partidos del español en el torneo de Queen's, donde se consagró campeón, lo que potenció las versiones sobre el romance.