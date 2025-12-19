Omitir para ir al contenido principal
Quedó afuera el Capitulo 11

El Presupuesto 2026 se tratará sin cambios en el Senado

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría. La Cámara Alta debatirá el mismo proyecto que obtuvo la media sanción en Diputados.

Votacion del presupuesto en diputados
Votacion del presupuesto en diputados Votacion del presupuesto en diputados (Prensa Diputados)

"Por su aporte fundamental a la cultura popular"

La UBA le entregará el doctorado Honoris Causa al “Indio” Solari

Diálogo con James Parker, una de las figuras de Los Gladiadores

“El handball argentino está afectado por internas políticas que le hacen mucho daño”

Por Marcos González Cezer
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Hondurasautorizó un escrutinio especial para actas con inconsistencias.

Se revisarán todas las actas con inconsistencias

Honduras comienza un escrutinio especial para definir quién es el futuro presidente

Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico

Investigan daños al patrimonio en San Telmo

This undated and unlocated handout image released by Democrats on the House Oversight Committee on December 18, 2025 shows late convicted sex offender Jeffrey Epstein (2L) sitting next to women whose faces have been redacted. Democratic lawmakers released a new cache of photos and documents on December 18 from the estate of convicted sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by House Oversight Democrats / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Las 68 imágenes incluyen a figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen

EE.UU.: legisladores demócratas publicaron nuevas fotos vinculadas a Epstein

Inocencia fiscal, con tratamiento express

La ley favorable a los evasores ingresó al Senado

El gobierno quiso un tratamiento exprés

La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”

El País

En CABA, Entre Ríos y Santa Fe

Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex programa Procrear

Interpretarán la "Misa Criolla"

Artistas unidos por “Cristina Libre”

De sardinas contra tiburones

Por Juan Carlos Junio

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de diciembre de 2025

Desocupacion

La tasa de desocupación del tercer trimestre quedó en 6,6% según Indec

Aumenta la precariedad y baja el desempleo

Por Mara Pedrazzoli
Bruselas Protesta por Mercosur EU

Protestas agrícolas en Bruselas reabren el debate en el viejo continente

Nueva demora para el acuerdo Europa-Mercosur

Por Juan Garriga
Donald Trump

Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.

Inflación en EE.UU. menor a la esperada

Sociedad

"Es un milagro que sobreviva"

La joven argentina apuñalada por su pareja en Italia se recupera lentamente

Conmoción en Palermo

Denunciaron a un empresario por presuntos abusos a compañeros de colegio de su hijo

Es el tercer caso en una semana

Mendoza: encontraron muerto a un soldado voluntario del Ejército

20 años de historias desconocidas

Un nuevo podcast revela los orígenes y desafíos de Pampa Energía: el relato de los protagonistas

Deportes

MADRID, 18/12/2025.- La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022. La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). Fotografías de archivo de Argentina con la Copa América 2024 (izq), y España levantando el trofeo de la Eurocopa 2024. EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke

Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar

La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora

La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino

Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka

Por Pablo Amalfitano

Opinión

La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero

Por José Luis Lanao