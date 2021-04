Hemos presentado un proyecto de ley vinculado a la restricción del uso y comercialización de los artículos de pirotecnia de alto impacto, que busca reglamentar su utilización en la Provincia. Es de conocimiento público que estos artefactos generan grandes molestias a los enfermos cardíacos, a las personas con autismo, con discapacidades cognoscitivas o neurológicas y a los animales, que no comprenden las causas de las explosiones. El objetivo es que solamente se puedan comercializar en toda la Provincia los artefactos lumínicos y los aprobados que no ocasionan ninguna incomodidad, ya que la producción de estos elementos generan puestos de trabajos, muchos de los cuales se perdieron por el cierre de diferentes fábricas. Es de suma importancia que solamente se puedan comercializar los productos que no generan este tipo de problemas para la sociedad, ni para la naturaleza y solo se vendan los autorizados por la A.N.M.A.C (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

Luis Rubeo



Diputado provincial