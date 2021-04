El clásico de Avellaneda y un operativo policial de 120 efectivos

El clásico de Avellaneda que jugarán este sábado Racing Club y e Independiente, por la novena fecha de la Copa de la Liga, tendrá un operativo de seguridad que alcanzará los 120 efectivos policiales, más la seguridad privada dispuesta por el club albiceleste, según informaron desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).



"En Avellaneda venimos haciendo un trabajo mancomunado con la policía y el municipio, que nos viene dando buenos resultados", afirmó a Télam Gustavo Gómez, titular del organismo de seguridad en materia deportiva, quien añadió: "Recorremos zonas clave que pueden ser ocasionalmente focos de conflicto y no tuvimos problemas. No es una preocupación que el partido se juegue en horario nocturno".



Gómez también puntualizó: "Desalentamos banderazos y cualquier tipo de reunión donde pueda congregarse mucho público. Hay que cuidarse. Por eso pedimos que la gente no vaya a esperar a los planteles, ni seguir el recorrido de los colectivos que trasladan a los jugadores. Son tiempos distintos, hay que adaptarse y quedarse a ver cada uno en su casa el partido. Hoy no se puede ir a la cancha y los protocolos volvieron a ajustarse".



Precisamente los protocolos a cumplir nuevamente a partir de este fin de semana marcan que en la zona 1 (campo de juego y cercanías) puede haber 45 personas de cada equipo (esto contempla a los jugadores), el cuerpo arbitral, los alcanzapelotas y personal vinculado con la transmisión televisiva. En total, el número permitido es de 180 personas.



En la zona 2 -que incluye a las dirigencias y personal del club (50 por cada institución), prensa radial y escrita más personal administrativo- lo permitido es hasta 210 personas; mientras que en la zona 3, los alrededores del estadio, que incluye seguridad y personal de los móviles de TV, el límite será hasta 140 personas. Es decir que en total en los estadios no puede haber más de 530 personas.



Por otra parte, también en materia de seguridad, lo que más preocupa al personal policial y de seguridad son las internas en la hinchada de la Academia, por lo que pondrán ahí especial énfasis para prevenir cualquier tipo de conflicto.



Buenas nuevas en Racing

Luego del contagio del mediocampista Ignacio Piatti, quien se perderá el duelo por tener que cumplir el aislamiento obligatorio que dispone el protocolo sanitario, todos los hisopados realizados este jueves al plantel de Racing arrojaron resultado negativo de cara al clásico de Avellaneda.

De esta manera, el entrenador Juan Antonio Pizzi podrá contar con la mayoría de los futbolistas a excepción de Piatti y Alexis Soto, quien si bien ya contrajo dos veces el virus, quedó aislado debido a que su esposa dio positivo.

Según se desprende de los trabajos de la Academia en la práctica, el once que alinearía Pizzi estaría conformado por Gabriel Arias; Juan Cáceres, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Lucas Orban y Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Kevin Gutiérrez y Leonel Miranda; Darío Cvitanich y Enzo Copetti.

"El clásico hay que ganarlo, creo que no va a haber empate", dijo a radio AM 550 Rubén Paz, uno de los mayores ídolos de la Academia, para agregar: "Las bajas que tiene Independiente le van a dar la responsabilidad a Racing".

Un Rojo diezmado

De cara al clásico de Avellaneda, Independiente -que ante la ausencia del DT Julio César Falcioni (por ser paciente de riesgo) quedó a cargo de Omar Píccoli y Pedro Damián Monzón- detectó dos nuevos casos de coronavirus en el plantel a través de los testeos rápidos: el preparador físico Gustavo Otero y el mediocampista Alan Soñora, décima baja de una lista que conforman los arqueros Sebastián Sosa y Diego Segovia; los defensores Patricio Ostachuk, Gonzalo Asís, Thomas Ortega y Ezequiel Muñoz (lesionado); los volantes Domingo Blanco y Lucas Romero; y el delantero Nicolás Messiniti.

Por si fuera poco, el defensor Ayrton Costa sufrió una sobrecarga muscular y está en duda para este sábado. Si el juvenil no se recupera, el cuerpo técnico analiza, la posibilidad de cambiar el esquema con la entrada de Alan Velasco y formar un 4-2-3-1.



Con este panorama, un equipo tentativo para jugar en el Cilindro sería con Milton Alvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez o Ayrton Costa y Gastón Togni; Lucas González y Adrián Arregui; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Jonathan Menéndez.