El buen balance del primer día de controles

El primer día del nuevo período de restricciones para frenar la circulación social y el avance de la segunda ola de coronavirus tuvo un alto acatamiento por parte de la población. La lluvia que se desató desde anoche ayudó de alguna manera a que eso ocurra y que el primer cierre de actividades nocturnas no registrara infracciones en los principales accesos y salidas de la Capital Federal.

Lo mismo ocurrió en las estaciones ferroviarias cabecera de las distintas líneas de trenes que unen la ciudad con la provincia de Buenos Aires. Allí, los pasajeros que circularon solo fueron quienes se desempeñan en tareas esenciales y la mayoría contó con los permisos habilitantes otorgados a través de la aplicación Cuidar.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que desde la medianoche hasta las 6 de hoy no se labraron actas en los controles que las fuerzas federales realizaron en los principales accesos a la ciudad y provincia.

“La gente fue respetuosa de la medida", estacó la funcionaria y puntualizó que en lo que va del día continúan los “controles aleatorios” en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la región más golpeada por la segunda ola y con más restricciones aplicadas por los gobiernos bonaerense y porteño.

Frederic advirtió que “la decisión en términos generales es de labrar un acta de compromiso en los casos de personas que circulen sin ser esenciales o sin los certificados", y en este sentido señaló que la información se basa también en los “contactos con los juzgados” que mantiene su cartera.

De momento, el operativo "funcionó bien", añadió la funcionaria, al tiempo que explicó que el objetivo del decreto emitido ayer tras los anuncios del presidente Alberto Fernández tiende a “sostener e incrementar la actividad económica” pese a la pandemia. Por eso, a lo que se apunta es “al cuidado de la población, no es la penalización por la penalización misma".

Los controles están en Puente La Noria, Puente Pueyrredón, Dock Sud, la Autopista Buenos Aires-La Plata, Autopista Ricchieri y Panamericana. También en las rutas 8 y 9 y en el Peaje de Ituzaingó del Acceso Oeste.

Por otra parte, la titular de la cartera de Seguridad puntualizó que los controles se realizarán “sobre todo en el transporte público, para verificar no solo que la gente tenga sus certificados sino también que se respeten los diez pasajeros máximos parados que indican las restricciones".



Mientras tanto, la Policía Federal está en "toda la red tranviaria del AMBA", donde ahora los controles "va a hacer más rigurosos, tanto en las terminales que hay en la Ciudad de Buenos Aires como en las estaciones secundarias".



Respecto a la situación en el conurbano bonaerense, señaló que su ministerio "también se va a encargar de colaborar con la Policía de la Provincia para hacer cumplir el decreto". La atención se pondrá, "sobre todo en el espacio público, donde hay que ser respetuoso de no más de 20 personas concentradas y con distanciamiento".



En tanto, para el resto de las provincias, anunció que el lunes se realizará vía la plataforma Zoom una reunión del Consejo de Seguridad Interior extraordinaria "para darle a las provincias con mayor riesgo de contagio apoyo por parte de las fuerzas federales para los controles que se requieran".



En relación a las protestas y manifestaciones multitudinarias que puedan darse por reclamos sociales, Frederic aclaró que "se pueden hacer siempre y cuando se respete las 20 personas y el distanciamiento", aunque sostuvo que la idea es "sostener puestos de control en los accesos para evitar la llegada a la ciudad de Buenos Aires".



Por su parte, el Secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, señaló hoy que "no hubo gran flujo de tránsito" en estaciones de trenes, puentes y rutas nacionales.

"Hoy, mañana y durante el fin de semana se observarán los controles" desde la medianoche hasta las 6 para evitar "incumplimientos" por la nocturnidad, y "si las jurisdicciones nos piden ayuda, la daremos y vamos a colaborar", destacó.



Además, Villalba manifestó que el 134 es el número de teléfono al que podrán llamar las personas para denunciar fiestas clandestinas que serán "verificadas por el juzgado".