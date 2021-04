Inevitables

TEATRO

Reinas abolladas

Inés vive en un mundo fluorescente y pequeño, como el centro de un girasol transgénico. Apenas caben un novio, cinco madres, amigas trasnochadas, pósters, botellas, la bicicleta y una caja con casetes. El milenio recién empieza, hace calor y algo está a punto de desmoronarse. Comienzan a llegar noticias del afuera a bordo del caballo más joven y más veloz de la galaxia: internet. Pero su mamá, sus tías y su abuela siguen como si nada, ahí en el patio, construyendo la historia verborrágica de un linaje de reinas abolladas. La sala María Guerrero del Cervantes reabre al público con esta obra de Victoria Varas, dirigida por Azul Lombardía, con vestuario de Victoria Nana y escenografía de Santiago Badillo. Con Florencia Bergallo, Maruja Bustamante, Sasha Falcke, Bruno Giganti, Lucila Mangone, María Marull, Juliana Muras y Monica Raiola.

De miércoles a domingo, a las 20, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $400.

Las cargas

“Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora, vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí, al borde de todo, vamos a esperar que la marea haga suya nuestra carga”. Así es como se presenta esta nueva obra de Christian García –dramaturgo y director de Casa Linguee, actor de Imprenteros–, que desde el humor absurdo reflexiona acerca de los mandatos sociales que recaen sobre las personas y sus vínculos. Escenografía de Darío Coronda Krtu, luces de Ricardo Sica y vestuario de Lara Sol Gaudini. Con Pablo Chao, Lucas Crespi y Laura Névole.

Sábado a las 22:30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: $500.

MÚSICA

As noites do Río

Subtitulado Aerolíneas candombe, con su nuevo disco Rubén Rada cumple con la demorada promesa de dedicarle un álbum entero a su madre, Carmen Silva, a la que ya le había dedicado temas en sus discos Ritchie Silver (“Madre Carmen”) y el mucho más reciente Negro rock (“Mamá blues”). Como quería que fuese cantado en portugués –Carmen nació en Santana do Livramento, y llegó a Montevideo recién a los ocho años–, se encomendó al carioca Rolando Bastos, letrista de Milton Nascimento, Elis Regina y Gal Costa. Cuando pasó por Buenos Aires dos años atrás, para presentar su espectáculo Parte de la historia –que recorre el repertorio de El Kinto, Totem y Opa, y que desde el año pasado también está en las redes--, Rada confió que estaba esperando las letras de Bastos, con el que comparte autoría de la mitad de las canciones de un trabajo que completa once temas, y cuyo primer corte es “Chao de Mangueira”, donde canta junto a Carlinhos Brown.

La sonrisa de los huesos

Segundo trabajo de Envidia, el proyecto solista de Marcelo Moreyra, uno de los integrantes de Mujercitas Terror. La banda este mes ha regresado a los escenarios, pero cuando el año pasado la pandemia los obligó a tomarse un descanso, Moreyra fue desgranando un puñados de poemas que terminaron convirtiéndose en las canciones de un disco que privilegia una atmósfera sonora en la que su guitarra rasguea, solemne y puntual, más cercana a las canciones de Carter Family que a los riffs garageros de su grupo junto a Daniela Zahra. Demorado sucesor de La luz mala (2013), La sonrisa de los huesos está formado por apenas seis temas en los que se escuchan murmullos, maldiciones y plegarias de una Buenos Aires a la espera de que pase algo.

ONLINE

Mi amor

Dicen que el amor vence al odio, que el amor mueve montañas y que el amor verdadero nunca muerte. Más allá de cuánto pueda haber de cierto en esas afirmaciones poético-metafóricas, la vida real demuestra que, al menos en algunos casos, las historias de amor entre dos seres humanos atraviesan las más feroces tempestades. Y las décadas. Esta serie documental en seis episodios recorre el planeta y encuentra en Corea, Brasil, Japón, India, España y Estados Unidos seis relatos de sendas parejas –muy diversas, en varios sentidos– que hoy, desde la perspectiva que ofrece la vejez, recuerdan los años pasados juntos desde aquel momento en que se conocieron. ¿Suena cursi? Lejos de ñoñerías y afirmaciones universales, estos romances reflejan que no hay nada más difícil que sostener una relación a través del tiempo. El origen de Mi amor es el largometraje My Love, Don't Cross That River, del coreano Jin Mo-young, que acompañó durante quince meses a un matrimonio con 76 años de casamiento a cuestas.

The Walking Dead: World Beyond

El universo de los muertitos basados en las historietas de Robert Kirkman no para de crecer y ramificarse. Este nuevo spin off –estrenado allá en el Norte en octubre pasado y ahora disponible en Amazon Prime Video– transcurre en el estado de Nevada diez años después del comienzo del desastre y está protagonizado por dos chicas, representantes de la primera generación en llegar a la adultez durante el apocalipsis zombi (¿podría llamárselos “zombicennials”?). Aliyah Royale es Iris Bennett y Alexa Mansour Hope Bennett, personajes centrales de un relato que, como la nave nodriza, va incorporando más héroes y villanos con el correr de los episodios. Los productores anticipan que serán apenas dos temporadas.

CINE

Implosión

Ganadora del Gran Premio en la Competencia Argentina del reciente Bafici, la película de Javier Van de Couter se acerca desde la ficción a la masacre escolar de la secundaria Islas Malvinas de Carmen de Patagones, ocurrida en septiembre de 2004, en la cual un adolescente asesinó a tres de sus compañeros e hirió a otros cinco. Pero no se trata de una típica narración que recrea los hechos: dos de los sobrevivientes, Pablo Saldías y Rodrigo Torres, hacen de sí mismos en el presente mientras intentan dar con el paradero del victimario. Uno de los momentos más notables encuentra a los protagonistas dando clases sobre bullying y la violencia en las escuelas, ante el desinterés total de los jóvenes. ¿La historia puede repetirse en cualquier momento? ¿Qué ocurriría si lograran hallar a aquel que casi terminó quitándoles la vida? ¿Primará la razón o el deseo de venganza? Cuestiones que el film de Van de Couter –que puede verse exclusivamente en el cine Gaumont– toca de manera directa y sincera.

Lang en la Lugones

Luego de un año cerrada, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín reabrió sus puertas y comienza sus funciones presenciales con un ciclo dedicado al gran realizador alemán Fritz Lang, durante su largo exilio en los Estados Unidos luego de escapar de la Alemania de Hitler. Además de títulos inevitables como el genial noir Los sobornados, el film anti nazi Los verdugos también mueren y el drama judicial Más allá de la duda podrán apreciarse largometrajes no demasiado vistos como La venganza de Frank James y Espíritu de conquista, dos de los acercamientos del director de Metrópolis al western. La programación completa de 14 títulos, días y horarios puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

The Nevers

La era de los superhéroes continúa sumando integrantes a un universo inabarcable. El creador de la serie de Buffy, la cazavampiros y Agents of S.H.I.E.L.D., Joss Whedon –acusado recientemente de comportamientos poco apropiados en el set de filmación– llega a la pantalla de HBO esta noche, con la siguiente sinopsis oficial: “En este drama épico de ciencia ficción, un grupo de mujeres victorianas caen en la cuenta de que poseen habilidades inusuales, enemigos incansables y una misión que podría cambiar el mundo”. Los personajes de esta breve saga de seis episodios, que también promete más de una incursión en el horror, incluyen a Amalia True (Laura Donnelly), la más irresponsable, espontánea y psicológicamente quebrada del grupo, y Lavinia Bidlow (Olivia Williams), una solterona que apoya al especial grupo al tiempo que dirige el orfanato donde viven. Será la misión de las “tocadas” –como las llama todo el mundo– detener las fuerzas del mal que comienzan a hacer estragos.

Domingos a las 22, por HBO.

Carne y sangre

A partir de este miércoles y a lo largo de cuatro semanas, Europa Europa emitirá en horario central esta muy reciente miniserie británica protagonizada por Imelda Staunton (la Dolores Umbridge de la saga Harry Potter y futura reina Elisabeth II en The Crown) y Russell Tovey (Years and Years). El disparador de la trama es el descubrimiento de tres hermanos de que su madre, que acaba de enviudar a los 70 años, está enamorada de otro hombre, con quien mantiene una relación desde hace un buen tiempo. Resentimientos familiares, trapitos al sol y la posibilidad de un crimen forman parte de la receta, que termina siendo bastante más que la suma de sus partes.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.