De la nueva de The Good Doctor a la inscripción a la Red Bull

#HacelaSimple Manza entregó su tercer par de singles, que empieza con un murallón de guitarras en Extranjero y concluye bajando con Vos siempre te olvidás. También salieron nuevas canciones de La Joaqui y L-Gante (Lassie, entre revolución turra, murga 420 y minishorts), de Santiago Adano (Rex enojado, balada pop basada lejanamente en la saga Jurassic Park), de Juku Ares (Buenos Aires) y de los bonaerenses Valle (1000 veces).



#CualquieraPuedeGooglear Clic con barras: la temporada 2021 de la Red Bull Batalla de los Gallos arranca con la inscripción de participantes hasta el 2/5, en la búsqueda de los 13 lugares para acompañar a Tata, Wolf y Mecha en la final argentina de este año. Clic de solo lectura: si escribís poesía, hasta el 19/4 estás a tiempo para participar en el Premio Storni 2021 para poemas inéditos, que tendrá un primer premio de 150 mil pesos. Clic del recuerdo: Radiohead sigue abriendo su archivo para compartir por streaming sus grabaciones encontradas, esta vez con un set improvisado en Londres en 2008.

#AltaTemporada Este finde debuta la miniserie paranormal, romántica y de época The Nevers (11/4, HBO) y comienzan la cuarta de Search Party (12/4, Warner Channel) y la cuarta de The Good Doctor (9/4, Amazon Prime Video; además de la tercera en Sony Channel, el 12/4).

#JoystickDivision Furious Gaming y Gillette Infinity se medirán este 10/4 a las 19 de Argentina en la final de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Además, por fuera del gaming competitivo, ya hay novedades disponibles para Immortals Fenix Rising (que tiene su segundo DLC narrativo, Myths of the Eastern Realm) y para PAC-MAN Geo (el nuevo modo de juego World Tour).



#CoverMe El Chasky Pum tejió mashup a puras teclas setenteras de clásicos de 2 Minutos (Ya no sos igual) y de The Doors (Break on Through). También Marcos Luc armó cruce osado entre Gorillaz (Clint Eastwood) y Atahualpa Yupanqui (Los ejes de mi carreta) en la poderosa La carreta de Clint. Y ATR Argentina Tango Rap revisitó clásicos tangueros en su EP Porteños.