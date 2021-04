Burgos y un "equipo de memoria"

”Newell’s necesita tener un equipo de memoria”, recalcó ayer Germán Burgos. De esta manera el entrenador de Newell’s hizo saber su intención de repetir el equipo para visitar el lunes a Lanús, a excepción del ingreso de Pablo Pérez por el lesionado Julián Fernández. La única duda es la presencia de Franco Negri, con molestia muscular.

"Fue una semana intensa, tratando de meter en la cabeza de los jugadores que son todas finales”, expresó ayer Burgos. Para el técnico de Newell’s la calificación de “final” al partido que prepara fue una constante desde que llegó, aunque el equipo está lejos de mostrar ambiciones para ganar. “Estamos tratando de mejorar en todo sentido. Tenemos que ensamblar todas las piezas, no es fácil en poco tiempo de trabajo. El orden y la disciplina táctica se cumplen, nos falta más el desorden para atacar. Pero veo el compromiso de los jugadores, Newell's necesita tener un equipo de memoria", explicó el entrenador leproso.

Newell’s visitará el lunes a las 19 a Lanús. Con Fernández de baja por lesión, Pablo Pérez ocupará su lugar. Y si Negri se repone de una molestia muscular, no habrá más cambios. “Estamos armando el equipo, hay una idea del once titular. Me dice el médico que Negri está al cien por ciento. Hoy (por ayer) no entrenó por el mal tiempo y para no exigirlo mucho, pero va a llegar bien", pronosticó Burgos. “Lanús es uno de los equipos más completos del país. Es un rival muy complicado al que hay que presentarle duelos en toda la cancha. En Lanús hasta los alcanza pelotas te juegan. Están todos metidos y son muy completos", analizó el entrenador rojinegro.

En cuanto al partido suspendido por Copa Argentina ante Sarmiento a pedido de la dirigencia leprosa, Burgos tomó distancia de esa decisión: “No tengo ninguna información sobre el motivo de la suspensión del partido por Copa Argentina ante Sarmiento", exclamó. El juego con el equipo de Junín se debió jugar el miércoles.