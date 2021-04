Robo, persecusión y muerte

El conductor de la camioneta que el jueves por la tarde atropelló y dio muerte a dos hombres que, desde una moto, le robaron una mochila con dinero será imputado mañana. Ayer se conoció la muerte del segundo herido, que participó de la salidera y había quedado internado en el Hospital de Emergencias; mientras que el primero murió en el lugar. Tras el hecho, el joven de 25 años que inició la persecución, tras ser asaltado, quedó detenido y su abogado dijo que "lo apuntaron con un arma y dispararon al aire". Además, señaló que la familia recibió amenazas por parte de personas allegadas a los fallecidos, por lo que pidieron custodia. En tanto, la Fiscalía desdobló la causa: por un lado, el fiscal Patricio Saldutti quedó a cargo del homicidio y ayer esperaba resultados de pericias e imágenes de cámaras de seguridad para analizar la figura a imputar; por otro lado, se investiga el robo calificado, ya que hay datos de un tercer implicado en otra moto tipo delivery. También se investigan las amenazas.

La camioneta Chevrolet S10 blanca terminó contra un árbol en la vereda de Zuviría al 200, casi Navarro, en el barrio de Fisherton, el jueves pasadas las 16.30. Debajo del vehículo estaba el cuerpo de uno de los que iba en la moto; y muy cerca quedó herido de gravedad el otro, quien falleció finalmente ayer. En el lugar, también se secuestró un arma de fuego y la mochila sustraída, con 2000 dólares.

Según se pudo reconstruir, el conductor de la camioneta fue víctima de una salidera de parte de los dos hombres que iban en la moto, a quienes persiguió a gran velocidad, se subió a la vereda y arrolló el rodado para terminar contra un árbol. Allí mismo falleció Diego Quiroga, de 25 años; mientras que Luciano Escudero, de 29, murió ayer. En tanto, D. C., de 25 años, quedó detenido y mañana será llevado a audiencia frente a un juez.

La misma noche del jueves Fiscalía decidió el desdoblamiento de la causa: por el robo calificado interviene la fiscal de Flagrancia Andrea Vega; mientras que por las muertes interviene Saldutti, de Homicidios Dolosos, quien resolvió que permanezca detenido el conductor de la camioneta. Sobre la imputación que hará este domingo, prefirió no adelantar información: "La calificación legal y la mecánica de los hechos que serán imputadas permanece en reserva para la audiencia, dado que hay diversas medidas investigativas en curso como relevamiento de cámaras de seguridad a fin de reconstruir la trayectoria de la persecución y mecánica del hecho", dijeron desde Fiscalía. De la acusación dependerá si piden prisión preventiva. Y aportaron el dato de que en calle Amuchastegui al 600 se secuestró parte de un cargador 9mm y proyectiles intactos; mientras que en la zona de Zuviria al 200 se secuestró una pistola 9mm y cargador desarmado. Todo fue enviado a peritar.

Además, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que "se investiga la posible participación en el hecho de robo de una tercera persona no identificada al momento, que se trasladaba en motocicleta con apariencia de delivery".

Por su parte, Pablo Rajmil, abogado del detenido, apuntó a la figura de exceso en la legítima defensa. Según indicó, su cliente fue abordado cuando llegaba a su casa, desde una entidad bancaria del centro, por dos personas que se le pararon al lado en una moto, le rompieron "de un culatazo el vidrio del auto en la vereda de la casa", dijo en LT8. “Accede, entrega el dinero que tiene y le exigieron más. Lo hacen bajar del auto y ahí disparan tres veces al aire para amedrentarlo". Sobre ese punto, desde Fiscalía indicaron que "testimonios dicen haber escuchado en el lugar del robo tres disparos", aunque "al momento --aún se investiga-- no se hallaron indicios de esos disparos: no hay impactos en fachadas, ni en los vehículos y no se encontraron vainas. Sí se les secuestró una 9mm en el lugar de la colisión", indicaron.

El abogado agregó que "se llevaron el dinero y se fueron en la motocicleta”. Tras ello, su cliente persiguió a los sujetos para “ver adónde iban o para encontrar personal policial que pudiera detenerlos”. En Canal 3 agregó: “Mi asistido tiene 25 años y me imagino que en estado de emoción violenta quería ver adónde iban y su intención era que fueran detenidos. Ahora está a la espera de la audiencia y seguramente será imputado por homicidio. Para nosotros fue un hecho de inseguridad", dijo y lamentó que fue "una tragedia" para todos los involucrados.

Rajmil indicó también que la familia de su cliente está “muy asustada” y “no puede volver a la casa”. Según reveló, tras el hecho hubo momentos de tensión cuando fueron al lugar allegados del primer fallecido, donde "recibieron amenazas". También hubo publicaciones en redes sociales que están siendo investigadas. Desde Fiscalía indicaron que "se solicitó custodia para la familia".

Por su parte, el jefe de la Policía de Rosario pidió a la población que "no se reaccione" ante un robo. Adrián Forni señaló en Radio2 que "la gente siente bronca ante la injusticia, como este caso. Y cuando ocurren estos hechos, coinciden dos acciones, si se reacciona o no. Siempre digo lo mismo. Pido que no se reaccione. Cuando lamentablemente somos víctimas de un hecho delictivo hay que dejar que pase lo más rápido posible. Hay hechos que ante el intento de reacción para defenderse hay muerte", expresó.

Forni pidió disculpas por "no alcanzar a cubrir los espacios. Trabajamos mucho, pero no alcanza", sostuvo y añadió: "La expansión de la densidad poblacional en condiciones de pobreza e indigencia también potencia las conductas delictivas".