Nueva fiscal se suma a la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro

Iara Silvestre fue designada para investigar el caso de Facundo Castro Astudillo tras la excusación de su colega Santiago Martínez Ulpiano. La fiscal federal se comprometió a "llevar adelante la mejor investigación posible" y manifestó que "todos los casos son un desafío pero este en particular es especial porque es el Estado el sospechado de ser culpable de la desaparición". Silvestre dijo que desea "llevar tranquilidad a la familia de Facundo", y que esta semana comenzarán las reuniones con el resto del equipo que trabaja en la investigación que tratará de dilucidar que ocurrió con el joven bonaerense. La nueva fiscal posee experiencia en casos de lesa humanidad y "entiende la dinámica" de esos procesos, de modo que ha sido bien recibida por los investigadores, según confió a Página12 uno de ellos.

"Hay un compromiso del Estado cuando es el mismo Estado el sospechado de ser culpable de la desaparición. Principalmente por la familia, que merece saber la verdad de lo sucedido, pero también porque es nuestra obligación hacernos responsables y responsabilizar al Estado en caso de que así se demuestre que ha sucedido", dijo la fiscal Silvestre a poco de asumir, en declaraciones a un medio de La Pampa, provincia donde se desempeñaba hasta ahora. Aseguró, además, que hay casos que se complejizan cuando hay fuerzas de seguridad implicadas porque "son ellos quienes se encargan del manejo, de la recolección y la preservación de las pruebas, pero no es una complejidad insalvable". Silvestre se mostró dispuesta a sumar su "visión, experiencia y conocimiento, también la perspectiva de género".

La nueva fiscal que se suma al caso Facundo Castro mantuvo una larga charla con la madre del joven. Pero Cristina Castro necesita mirar a los ojos a las personas, como hizo cuando fue recibida por el presidente Alberto Fernández, antes de dar su opinión. Por eso va a esperar a una inminente reunión y por eso se excusó ante este diario. Por su parte, Silvestre también pidió mantenerse en reserva hasta tener ese encuentro y haberse interiorizado con más profundidad respecto a la causa.

Silvestre fue jueza federal subrogante en Santa Rosa, e intervino en un proceso en el cuatro jefes comunales estuvieron sospechados de trata sexual. También firmó la suspensión la designación del diputado del PRO Pablo Tonelli como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la Cámara de Diputados. Ya como fiscal, consideró “improcedente” una medida cautelar interpuesta por diez personas, algunas integrantes de un mismo grupo familiar, que planteaba la inaplicabilidad a su respecto de la Ley 27.491, de Vacunación Obligatoria por considerarla "autoritaria". Los demandantes rechazaban para sí y en nombre de sus hijos menores la posibilidad de “recibir compulsivamente la vacuna contra la Covid-19”.

Medidas realizadas y pedidas

Los fiscales Horacio Azzolín y Héctor Andrés Heim, titulares respectivamente de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), emitieron un comunicado difundido por fiscales.gob.ar, para anunciar que el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, designó a Silvestre, fiscal federal de Santa Rosa, en reemplazo de su colega Ulpiano Martínez, quien se excusó de seguir interviniendo en febrero por "violencia moral". Los fiscales también comunicaron que en el marco del trámite de la causa, la Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, decidió rechazar el planteo de recusación de la jueza María Gabriela Marrón.

En este sentido, Heim, Azzolín y Silvestre se encuentran elaborando un recurso de casación contra la decisión de la Cámara, porque consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos de Azzolín y Heim en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto. Además, informaron ante la Cámara Federal bahiense, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso.

Asimismo, los y la representante del MPF solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada. Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.

El lunes está previsto un reconocimiento del lugar donde fue encontrado el cuerpo, en Villarino Viejo, con los fiscales, las querellas y un testigo de identidad reservada. En tanto en CABA ya se realizó el análisis de la piedra turmalina, similar a la que Facundo llevaba en su cuello, encontrada en el último allanamiento a la comisaría de Teniente Origone, cuyo titular es uno de los policías que detuvo al joven, Alberto González.