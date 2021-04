Desde Santa Fe

“Estoy escandalizada por la situación institucional de Santa Fe”, advirtió Matilde Bruera. “Parece como si no hubiera Constitución, si no existieran las leyes. Las instituciones se apartan de la legalidad. Realmente, es escandaloso. Estoy bastante sorprendida”.

“Si uno toma un poco de distancia y hace un resumen ya tenemos cuatro fiscales investigados por cubrir el delito organizado. Un Senado que se abroquela para que no se investigue a un senador. Un senador que está a disposición de la justicia, pero denuncia a los fiscales que lo investigan. Una Cámara de Diputados donde la comisión de Juicio Político pretende seguir con un juicio político de manera ilegal. Un fiscal que decide públicamente y por una decisión arbitraria que no van a cumplir con las leyes vigentes. Realmente es un escándalo institucional. No hay instituciones en esta provincia. No se salva el Poder Judicial ni el Poder Legislativo”.

“En principio podría cuestionarse a la Cámara de Senadores que ejerció un fuero inconstitucional. Pero la Cámara de Diputados también se ha sumado mayoritariamente a la misma persecución a un funcionario que lo único que hizo fue cumplir con la ley e investigar lo que tiene que investigar. Entonces, lo persiguen por cuestiones menores”, agregó.