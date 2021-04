Elecciones en Perú: faltazo de autoridades de mesa y largas filas en medio de la pandemia

Desde Lima

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo se realizan con la pandemia del coronavirus en su peor momento. Con los servicios de salud colapsados y falta de oxígeno, esta semana por primera vez desde el inicio de la pandemia las muertes diarias superaron las trescientas. El día anterior a la votación se reportaron 384 muertos, la cifra más alta en toda la pandemia, y 11.248 contagios, otro récord. Ya suman 1.639.767 contagiados y 54.669 fallecidos, según datos oficiales. Sin embargo, se estima que las muertes pasarían las 100 mil.



En este contexto de temor por el avance de la pandemia, hubo problemas para instalar las mesas de votación por la inasistencia de muchos de los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa. Los mayores problemas se presentaron en Lima. Para evitar las aglomeraciones, las autoridades extendieron de ocho a doce horas el horario de votación -de las 7 a las 19 horas (de las 9 a las 21 hora de Argentina)- y aumentaron los centros de votación de cinco mil a más de once mil. Pero debido al retraso en la instalación de mesas, se comenzaron a formar largas filas, en medio del desorden y las protestas de los electores.

Los más afectados fueron los adultos mayores, que por decisión de las autoridades electorales debían votar primero, entre las siete y nueve de la mañana, pero cuando llegaron a sufragar muchos encontraron sus mesas sin instalarse y debieron esperar, en muchos casos varias horas, expuestos al contagio y al fuerte sol, hasta que se abrieran sus mesas y así poder votar. Por ser población vulnerable, ellos no podían ser escogidos para cumplir las funciones de miembros de mesa. Para las nueve de la mañana había 30 por ciento de mesas sin abrirse. Pasado el mediodía, las autoridades aseguraron que ya se había instalado el 99 por ciento de las mesas.

El presidente Francisco Sagasti, que acudió a votar muy temprano y encontró que su mesa era la única abierta de las cinco instaladas en ese local de votación, las autoridades electorales y los candidatos, hicieron desde temprano llamados a los jóvenes para que vayan a las mesas de votación para asumir la responsabilidad de instalarlas y convocaron a la población para que salga a sufragar. A esta hora no hay datos del nivel de ausentismo entre los votantes. En el Perú el voto es obligatorio hasta los 70 años.

“Estoy aquí desde las 7:30, tengo 71 años y no estoy obligado a votar, pero he venido a cumplir con un deber ciudadano y me tienen como tres horas esperando bajo el sol. Así estamos muchos. Me han informado que mi mesa recién se ha instalado hace poco, no vinieron los miembros de mesa y han tenido que poner a otras personas. Esto está muy desorganizado, nunca antes había pasado algo así”, le dijo a PáginaI12 Fernando Herrera, que esperaba su turno para sufragar junto a decenas de otras personas.

Una señora encargada de instalar una mesa de votación denunció por redes sociales que en el ánfora encontró votos ya marcados a favor de Keiko Fujimori. Una denuncia igual fue difundida por internet por un elector que sufragó en Miami. Son poco más de 860 mil los peruanos habilitados para votar en el extranjero. En Estados Unidos son 310 mil. Argentina concentra la tercera comunidad de electores peruanos en el exterior, después de Estados Unidos y España (152 mil votantes), con 143 mil votantes inscritos.