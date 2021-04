Novedades de Starz, UN3.tv, Warner Channel y Sony Channel

* Ya está disponible en la plataforma UN3.tv Punto de quiebre. Definida por sus creadores como la primera serie de ficción argentina rodada en 360, se destaca por un formato audiovisual que permite una experiencia inmersiva. Cuatro historias de amor que se narran en ocho episodios y se pueden ver desde todos los ángulos. El proyecto cuenta con las actuaciones de Florencia Torrente, Jazmín Stuart y Tomás Fonzi, entre otros.



* A partir del suceso de The White Queen, The White Princess y The Spanish Princess, la plataforma Starz encargó un nuevo drama histórico titulado The Serpent Queen. La historia acontecerá en la corte francesa y tendrá como protagonista a Samantha Morton. Tras su paso por The Walking Dead la actriz encarnará a Caterina de Medici, monarca de origen florentino que por su afición a la magia negra se volvió el modelo para la Reina Malvada de los cuentos de hadas. Reinas y princesas no son propiedad de Disney. O casi.



* Trifecta de nuevas temporadas para la noche del lunes 12. Search Party (cuarta temporada) llega a las 21.10 por Warner Channel con su improbable mezcla de Scooby Doo y cultura millenial. A las 22, por Star Channel, será el turno de S.W.A.T con sus sirenas y policías bajo el contexto de pandemia. También a las 22, Sony Channel emitirá la tercera temporada del drama hospitalario The Good Doctor con Freddie Highmore en la piel del enamoradizo y notable cirujano autista, Shaun Murphy.



El personaje

Alan Shepard de Los elegidos de la gloria (Jake McDorman). Miembro del proyecto que debía seleccionar al primer astronauta estadounidense. Tras una temporada, y con la serie cancelada, puede decirse que la gloria decantó por este cancherísimo piloto cruza de Buzz Lightyear con Top Gun.