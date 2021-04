La producción audiovisual salteña no se reactivó al 100% desde la pandemia

Recientemente la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Salta lanzó la convocatoria Impulso al Desarrollo Audiovisual (IDEA), cuyo objetivo es promover al cine local y la realización de proyectos audiovisuales. Se trata de la primera medida que la Secretaría otorgará exclusivamente a este sector.

Salta/12 dialogó con dos de sus referentes, quienes narraron cómo debieron transitar el desarrollo de su trabajo desde que se dio a conocer la llegada de la Covid-19, cuál fue el papel que adoptaron las instituciones estatales, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa),y qué esperan para un futuro cercano.

La directora y co fundadora de la productora independiente Caschi Cine, Crsitina Tagmaniniaseguró que desde su equipo de trabajo tuvieron una "particularidad" dado que en mayo del año pasado estrenaron la película independiente El Maestro, realizada íntegramente en Salta. A ello se sumó que desde la productora tenían proyectos tanto en post producción, como en pre producción. Estos últimos se frenaron porque no se contó con la inversión económica del Incaa, que no dio los fondos para la etapa de rodaje.

La gran mayoría de las producciones audiovisuales del país cuenta con el financiamiento del Instituto. Y el depósito del dinero suele darse de acuerdo a las principales etapas que se conocen del trabajo audiovisual: pre producción, rodaje y post producción. Tamagnini dijo que "una vez realizado la pre producción ya estábamos en condiciones de rodaje, pero no pudimos hacerlo".

Además, desde el Incaa, con la pandemia de por medio, se dieron paso a dos concursos; el primero, de desarrollo federal de series cortas y el segundo, de desarrollo de proyectos inéditos. Aún se desconocen los resultados e incluso la productora de Tamagnini se presentó en ambos llamados.

"Da mucho desánimo que no estén los resultados", expresó, cuestionando que existe una dilación extensa en los mismos. A ello se sumó el tiempo en que se llamó a concurso: "la pandemia empezó en marzo y la convocatoria recién salió en diciembre", acusó la directora.

Caschi Cine durante el 2020 sólo tuvo dos jornadas de rodaje y fueron "cosas muy específicas y con equipos reducidos, pero no más que eso", dijo su co fundadora. Recién ahora están retomando el desarrollo completo de un nuevo producto, y es el casting para el corto Sachasandia (Historias Breves) dirigidio por Daniela Marinaro. El proyecto fue seleccionado por el Incaa, pero aún no cuenta con los fondos.

En tanto, para el reconocido director salteño Alejandro Arroz, el Incaa directamente "no se puso en funcionamiento todavía". "Hubo un desmanejo y un descontrol total" del Instituto durante los cuatro años del macrismo, pero "teníamos esperanza" con la gestión de Luis Puenzo, pero "vemos que no se han solucionado muchos de los problemas que dejó el macrismo", denunció.

Arroz no sólo se refirió a las convocatorias que salieron en el 2020, sino a las deudas pendientes que aún se tiene de años anteriores. "Por un lado intentan dar apoyo, pero no nos pagan los que nos deben", cuestionó. Por eso, encaró este pedido ante la Secretaría de Cultura de la Nación. En su caso, participó de las producciones de La casa de los opas y El Aparecido, dirigidas por Mariano Rosa, a las cuales aun se les adeudan montos.

"Lo peor es que no te dan explicaciones porque (la actual gestión) deja de pagar lo anterior, pero aún quedaron deudas pendientes", manifestó, caracterizando la situación de "incomprensible" dado que el presupuesto que tiene el Instituto se está ejecutando. El director contó que se tratan de deudas que datan desde el 2014. Arroz señaló que en cada concurso se cumplieron con los requisitos pedidos y todas las producciones se filmaron. "El nivel técnico es excelente, pero de pronto no nos pagaron más", reiteró.

Arroz tiene a su productora Pact Producciones y directamente no retomaron las filmaciones desde el inicio de la pandemia. Tampoco están alquilando equipos. Además, no se realizó su Taller Anual de Cine al igual que el Cine Club de los Miércoles. Según el propio director, espera hacerlo en agosto.

En relación a sus trabajos audiovisuales, debió suspender un rodaje a La Habana que tenía proyectado en mayo del año pasado. El motivo era la filmación de Trilogía Escoltas, que están realizando en co producción con el cubano Ruddy Fernández García. En ese proyecto, buscaban retratar a los escoltas de Che Guevara, lo que involcura que a mayor demora, mayor el riesgo de no poder filmar porque se trata de personas de edad avanzada.

Lamentablemente Harry Villegas Tamayo, uno de los escoltas, murió el año pasado. Con Fernández García también se encuentran trabajando en el guión de Anamafimba, un proyecto sobre la cultural Abakua en Cuba. También debió frenar los proyectos con Rodrigo Ayala Bluske, realizador tarijeño, con quien Arroz se encontraba desarrollando dos propuestas; la primera, sobre el canto de las coplas en ambos países. La segunda, sobre la guerrilla de Jorge Masetti, denominada La casa de piedra.

A pesar de ello, la pandemia le permitió pensar nuevas propuestas, como el trabajo de una serie llamada Pasaporte internacional, que está guionando junto al realizador guatemalteco residente en Tucumán, Rafael Vázquez Rivera.

No todas fueron malas

En relación al estreno de El Maestro, su directora Cristina Tamagnini aseguró que le fue "muy bien" porque su estreno fue virtual. "Nos favoreció como película local porque al ser de manera gratuita y online lo vieron muchos espectadores", sabiendo que esa misma cantidad no hubiera concurrido a la sala de cine. No por falta de interés, sino por la distribución de pantalla que hubiera logrado en los diferentes cines del país.

"El acceso a estrenar en salas es difícil", indicó. Según la ley, una película local debe ser mostrada como mínimo en 5 salas, cuando una película de Disney lo hace en casi 120 pantallas. Tamagnini también dijo que se logró "romper con la espacialidad", ya que al menos los habitantes de la localidad de La Merced (lugar donde se filmó) lo pudieron ver desde sus casas, sabiendo que no existe una sala de cine allí.

"Quedamos muy contentos con la recepción de la película", expresó quien dirigió El Maestro junto a Julián Dabien.

Para este año están realizando el recorrido en festivales que no lograron hacer el año pasado tras la demora en su estreno. Incluso su protagonista, el actor Diego Velázquez, recibió el premio a la mejor actuación masculina en la sexta edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas (2020). "Contenta con las repercusiones tanto en festivales como su proyección en otros circuitos que no tiene como eje al espectador cinematográfico", reiteró.

Además, en este 2021 esperan concluir con la filmación de dos documentales que quedaron en el tintero. "Espero que estos fondos que salgan ahora tengan una ejecución inmediata para que haya una actividad real".

En pleno 2020, se formó el colectivo de Productores Audiovisuales Independientes de Salta (Pais), de la que Caschi forma parte. Allí se marcan las necesidades específicas de los productores, que no tienen que ver con lo técnico o lo actoral. Dentro de Pais, al menos son 5 proyectos audiovisuales -dos de Caschi- que están listos para su filmación, pero sin los fondos para hacerlo.

Idea, ¿cómo presentarse?

Idea destinará financiamiento y tutorías profesionales a través de dos concursos dirigidos a productores, directores y guionistas de la provincia de Salta. El primero de estos concursos se denomina Desarrollo de proyectos audiovisuales, y la convocatoria a inscripciones ya está abierta y se extenderá hasta el 17 de mayo.

Durante este plazo los interesados podrán enviar sus proyectos para participar de este concurso que tiene como objetivo promover y fomentar el desarrollo de proyectos de largometrajes, series de televisión y cortometrajes, al mismo tiempo que busca generar contenidos de interés público para su difusión en medios audiovisuales.



Federico Casoni, director de la Dirección de Audiovisuales, aseguró que Idea surge de la "necesidad de dar financiamiento y ayuda a las producciones audiovisuales de Salta", a sabiendas que la pandemia "afectó mucho a la realización audiovisual que no estuvo ajena al resto de las actividades".

La selección de los proyectos estará a cargo de un jurado conformado por Rolando Pardo, Mariel Bomczuk y Andrea Rico. Los ganadores serán beneficiados con aportes económicos y con tutorías de destacados profesionales vinculados a la reconocida Asociación de directores de cine (PCI). El proyecto de largometraje o serie recibirá $140 mil y el de cortometraje, recibirá $100 mil. Quien desee participar se puede inscribir en el siguiente link.

Arroz, aseguró que el concuso de Idea era "escaso" ya que los fondos son insuficientes para la totalidad de una producción. Indicó que se trata de "una curita en medio de una gran herida que nos dejó la pandemia y no sigue dejando". Incluso expresó que la gestión de Sabrina Sansone resultó "insuficiente" para lo que significó la pandemia al sector cultural, en general. En ese sentido, hizo referencia al despido de los 8 trabajadores del Ballet de la Provincia de Salta, sucedido hace 3 semanas.