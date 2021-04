Nallar: “Había una administración paralela corrupta”

El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Daniel Nallar dijo que “en cada área donde había un servicio había una administración paralela corrupta” y detalló la serie de sumarios, investigaciones y acciones legales que inicio la Municipalidad para poner al descubierto lo que denominó “una estructura paralela corrupta inter área, con 20 o 30 pícaros haciendo tropelías, por fuera de los empleados que cada día trabajan con seriedad y cumplen sus obligaciones”.

El funcionario ocupó la semana pasada varios medios de comunicación para explicar el alcance de la denuncia que la Municipalidad hizo contra cuatro empleados de la Planta Hormigonera Municipal, que fueron demorados y luego imputados, tras ser sorprendidos fuera del horario laboral dentro del predio municipal, mientras sustraían parte del motor de un camión, habían cargado repuestos y se llevaban bidones con productos químicos y combustible.

Se usaron cámaras, se hizo seguimiento, “eran tres personas in fraganti y una cuarta que estaba haciendo de campana y que también está en la causa, pero faltan detalles para una imputación completa”.

Consultado acerca de si la sustracción de esos elementos era para beneficio propio con reventa o simple daño a la Municipalidad, Nallar dijo que “la Municipalidad tenía una administración municipal paralela corrupta”.

Y explicó que “desde que ésta gestión comenzó, iniciamos 22 sumarios, tenemos 7 cesantías y exoneraciones, otra cantidad de suspensiones y sumarios todavía en trámite, pero con gente suspendida “.

Sostuvo Nallar que “cada área de la Municipalidad que prestaba un servicio a los contribuyentes, como ser Control, Habilitaciones, Licencias de Conducir, Control de tránsito en calle, Planta Hormigonera tenía, supongamos 200 empleados municipales de planta, honestos, trabajadores y 20 o 30 pícaros haciendo tropelías por fuera”.

La paralela corrupta

Según Nallar el mecanismo corrupto funcionaba entre áreas distintas y puso como ejemplo Habilitaciones Comerciales y Control Comercial.

Dijo que cuando una persona llegaba a pedir la habilitación de un negocio, le “pisaban” el expediente, lo retardaban y en connivencia con algunos inspectores, porque no son todos, le mandaban una inspección”.

En Habilitaciones se sentaban arriba de algún expediente. Sobre ese comercio se enviaba un inspector de otra área, pedía la habilitación, el comerciante no la tenía, le hacían un acta. El afectado iba al CCM preguntaba por su trámite y comenzaba el baile: “ no se preocupe, nosotros le vamos a retener los controles, no le van a hacer los controles y le pedían una suma de dinero. Como el expediente no salía, para poder trabajar el contribuyente estaba obligado a pagar una suma de dinero”.

En Control Comercial hay 11 sumariados, en Habilitaciones Comerciales 2 detenidos y hay 7 imputados en una causa penal.

"En Licencias de Conducir tenemos 17 personas imputadas en una causa penal, hay 4 procesados, pronto empieza el juicio. Allí, a los que por alguna razón no podían rendir su examen, se les ofrecía una licencia trucha, por un cauce paralelo. Pagaba un monto determinado y le aseguraban mediante ciertos inspectores de calles, que no habría problemas al momento de un control”, señaló el funcionario.

Daño al fisco por varios millones

Nallar dijo que la falta de altas fiscales sobre una importante cantidad de viviendas de la capital le provocó al fisco municipal un daño estimado entre $6 y $11 millones mensuales.

Para esclarecer esa situación se inició un sumario con la finalidad de investigar la conducta del ex director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Municipal, Rodolfo Paz Moya.

Cabe recordar que el tema fue expuesto por la intendenta Bettina Romero en el discurso inaugural del año legislativo en el Concejo Deliberante el 1 de marzo.

Dijo en esa ocasión que “tenemos una bajísima capacidad de recaudación, con altos costos operativos, dentro de un contexto donde existen innumerables irregularidades relacionadas con la falta de pago de tributos de inmuebles, edificios y barrios privados que no se encuentran registrados dentro del sistema de recaudación fiscal” y que “la recaudación se vio afectada por la crisis económica y porque, además, por citar un ejemplo, la ciudad contaba con más de veinte barrios, no precisamente populares, que no pagaban impuestos por la desactualización de los registros municipales”.

Al respecto, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Salta dijo que hay barrios muy viejos, por ejemplo, un sector importante de Parque General Belgrano, a los que nunca la Agencia de Recaudación les había dado el correspondiente alta fiscal.

“Eran miles de personas no pagaban ningún tipo de impuesto a la Municipalidad porque no existían, a pesar de totalidad de las condiciones para ser registrados y empezar a pagar“, afirmó Nallar.

Añadió que “en agosto, cuando detectamos este problema en las altas no realizadas, había un daño físco aproximado de entre 6 a 11 millones de pesos mensuales, de capital sin contar intereses.

“Nos encontramos incluso, con funcionarios que estaban sentados encima de 2000, 3000 o 4000 expedientes en los que había que darles alta tributaria y no se las daban”, graficó.

"Podemos pensar en connivivencia con los contribuyentes, en negligencia o que había simplemente ganas de afectar a la gestión; eso es lo que va a surgir de los sumarios que están ahora en investigación. Hay 7 personas que deben dar explicaciones”, concluyó Nallar.