Orán: concejales sostuvieron a Tévez y destituyeron a Barraza 

En la localidad salteña de Orán, se llevó a cabo una sesión especial para tratar la destitución de dos concejales: Héctor Barraza (Ahora Patria) y Lucas Tévez (Sáenz Gobernador), ambos imputados por el delito de abuso sexual simple.

Sin embargo, los ediles sólo destituyeron a Barraza, acusado de abusar de una menor de edad, mientras que Tévez, continuará en su puesto a pesar de la denuncia pública y penal que realizó la periodista y ex secretaria de prensa del Concejo Deliberante, Yanela Gutiérrez.

Las dispares votaciones causaron indignación entre los ediles, las organizaciones feministas de Orán y la propia denunciante, quien estuvo presente en el momento de la votación. La edil del Partido de la Victoria, Verónica Hilario, aseguró que "quedó claro que los acuerdos políticos son acuerdos y a Lucas (Tévez) no se lo puede tocar". Ambos pedidos de destitución fueron presentados el miércoles último por Hilario, Javier Ramírez (Unión Cívica Radical) y Jorge Ferreyra (Movimiento Evita).

La continuidad del ex presidente del Concejo, fue avalada por Analia Leal, Leonel Méndez, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Lucía Cardozo y el propio acusado, lo que impidió llegar a los dos tercios necesarios para la destitución.

Hilario explicó que se permitió el voto de los acusados ya que en la carta orgánica municipal "no se especifica que los concejales que van a ser sancionados no puedan hacerlo, por lo que ambos ejercieron ese derecho".

Al momento de dar tratamiento a su apartamiento, el edil tomó la palabra y aseguró que no era válido el requerimiento de sus pares porque aún la Justicia no se había expedido. Además, indicó que la comisión investigadora que se constituyó a partir de la denuncia de Gutiérrez no avanzó en las averiguaciones, dando a entender que no había argumentos en su contra.

En este sentido, el concejal Ferreyra, dijo ante Salta/12 que esa comisión está integrada por los miembros del bloque de Tévez, que en ningún momento realizaron un dictamen escrito luego de la denuncia de la periodista. Lo llamativo es que el propio Tévez formaba parte al inicio de esta comisión hasta que lograron apartarlo. Para Ferreyra, el objetivo es que el caso "duerma en la comisión".

Aseguró sentir mucha injusticia luego que se conociera la diferencia en el tratamiento de ambos casos, "cuando estan imputados por los mismos cargos". "Los concejales que están involucrados en estos hechos deben ser sancionados y destituidos", consideró el representante del Movimiento Evita.

La concejala del Frente de Todos describió a la sesión como "atípica" al reconocer que no tenía conocimiento de que se hayan tratado dos destituciones por la misma causa en una misma sesión. Sí había ocurrido una destitución en el 2019, también por abuso sexual simple, cuando en la misma ciudad se expulsó a Ramón "Chulín" Rodríguez. Para ese entonces, Tévez también era concejal y votó a favor del apartamiento.



Por eso Hilario refutó el argumento del ex presidente del CD al asegurar que "se nos permite destituir porque vamos por canales diferentes" que la Justicia. La edil se mostró disconforme con lo resuelto, sobre todo por el contexto social que permite mayor visibilización de los casos de violencia de género. "Estamos en un tiempo distinto donde las mujeres alzamos las voces y más en ciudades como Orán y la provincia de Salta, donde encabezamos las estadísticas con estos casos", reclamó.

Durante toda la sesión estuvo presente Yanela Gutiérrez, quien en su rol de periodista de un medio local vio el paso a paso de las votaciones. Para Hilario, fue una presencia "muy fuerte", y más aún "cuando se decidió apañar a un implicado por abuso sexual". "Fue duro verla ahí cuando se votaba la negativa", agregó, cuestionando incluso que la Justicia no haya expedido formas de protección contra la víctima, como ser una perimetral.

En el caso de Barraza, fue destituido con 8 votos a favor y 3 en contra, cumpliendo con los dos tercios que se establece en la carta orgánica de la ciudad. A favor estuvieron los tres redactores del proyecto, más Gonzalo Díaz, Miguel Burgos, Emanuel Zalazar, Méndez y Cardozo, que en ese caso, sí apoyó la destitución. En contra, fueron el propio Barraza, Tévez y Leal. Como reemplazo del concejal olmedista, asumirá Jimena Nataly Bermejo, quien está segunda en la lista.

"Me han manoseado más todavía"

Yanela Gutiérrez estuvo como periodista cubriendo la sesión especial, pero ni bien finalizó "agarré mis cosas y quise salir porque tenía unas ganas de vomitar por la falta de empatía que sentí", relató ante Salta/12. En ese sentido, cuestionó el rol de la presidente de la comisión de la Mujer, Lucrecia Cardozo, quien votó a favor de la destitución de Barraza y en contra de la Tévez.

Gutiérrez recordó que en un momento, la propia Cardozo la acusó de atacar a la familia del concejal. Y cuando se supo que había ediles que pedían la destitución, la presidenta de la Comisión deslizó que votaría favor, acción que no ocurrió finalmente. Salta/12 intentó contactarse con con ella, pero no obtuvo respuestas.

Desde la colectiva feminista Panambi de la ciudad de Orán, se pidió por la renuncia de Cardozo. En un comunicado, aseguraron que el desempeño de la edil "evidencia la falta de perspectiva de alguien que debiera defender los intereses de las mujeres y la diversidad", sobre todo, "en este Estado que constantemente nos vulnera". Cuestionaron que la concejala manifestó "un interés ficticio de presentar un proyecto para la destitución de estos concejales, arrepintiéndose por "cuestiones personales".

Por su parte, Gutiérrez afirmó que la "han manoseado más todavía". "Hago las cosas como corresponde, pero no hay nada, no hay justicia y no hay una intención de que se hagan respetar mis derechos y el de todas las mujeres", manifestó. Por eso sostuvo que el concejal cuenta con el padrinazgo del gobierno provincial y de la legisladora departamental Patricia Hucena.

En noviembre del año pasado la periodista dio a conocer el caso en los medios locales y radicó las denuncias penales. Relató que Tévez, le proponía que tenga sexo con él a cambio de su estabilidad laboral y a ello se sumaron situaciones donde el concejal tocaba a la mujer sin su consentimiento.



Gutiérrez afirmó que terminó haciendo pública la situación porque se sentía sola, angustiada y lo hizo como "un grito de auxilio". Pero el alerta más grande lo tuvo cuando el edil se refirió a su hija de 14 años. "Me dijo 'vos me la tenés que entregar a mí porque cuando sea más grande no va a saber qué hacer'", contó la periodista, que fue despedida del cargo de secretaria de prensa en diciembre del año pasado, casualmente luego que denunciara a Tévez.

En relación a la causa judicial en curso, la comunicadora dijo que "llamativamente está parada", entendiendo que dentro de la Justicia "también deben tener sus propias presiones, así como son presionados los mismos concejales". Para la denunciante existe un blindaje por parte de la gestión ejecutiva y judicial a favor de Tévez, que encontró nuevas acusaciones de mujeres que en redes sociales manifestaron ser acosadas por él.

"Lo que digo es cierto y se comprueba que no sólo pasó conmigo, pero a la fiscal (Daniela Murúa) parece no interesarle", expresó. "Si yo considero que el poder político juega en una institución como el Concejo, por qué no podría considerar que están en la Justicia", reclamó.