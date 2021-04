Bolsonaro: "El dictador de Brasil no soy yo"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró este martes que no es el dictador de su país, al acusar a los gobernadores e intendentes de haber causado la crisis económica por las cuarentenas contra el colapso hospitalario por el coronavirus. El presidente ultraderechista reaccionó así ante la creación de una comisión parlamentaria para investigar el rol del Gobierno contra la pandemia. La comisión debe ser refrendada este miércoles por el Supremo Tribunal Federal.



"El dictador de Brasil no soy yo", afirmó Bolsonaro, al acusar a la máxima corte de haberle dado supuestamente autoridad a gobernadores e intendentes para decidir sobre cuarentenas y toque de queda.

El jefe de Estado habló ante sus seguidores en la entrada del Palacio de la Alvorada. Allí expuso sus quejas ante los pedidos de empleo y ayudas sociales de las personas que fueron a visitarlo. "Hay gente quejándose porque se terminó el empleo. Yo no fui el que cerró los comercios. Yo tampoco fui el que te obligó a quedarte en tu casa. Yo hago mi parte", aseguró.



Bolsonaro protagonizó otro escándalo este domingo luego de que el senador Jorge Kajurú divulgara una conversación con el presidente, en la cual el mandatario le indica que es necesario crear otra comisión para investigar a gobernadores e intendentes y acelerar los pedidos de destitución de jueces de la corte no alineados con el Gobierno.



La semana pasada, el juez del Supremo Tribunal Federal Luis Barroso aceptó un pedido de 31 senadores para crear una comisión que investigue al Gobierno, sobre todo en la muerte de pacientes por falta oxígeno en enero en Manaos, capital del estado de Amazonas, dado que el Ministerio de Salud habría sido advertido una semana antes del colapso.



Este miércoles la corte votará y se espera una aprobación por amplia mayoría. Sin embargo, el Gobierno negociaba ponerle algunos límites de tiempo y lugar al inicio de los trabajos.



Por su parte, el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, del derechista Demócratas y aliado de Bolsonaro, afirmó que la comisión será instalada aunque sin fecha de inicio, sobre todo porque parte del oficialismo no quiere que las reuniones sean remotas. Pacheco dijo al diario económico Valor que "no es tiempo para hablar de juicio político, ni de jueces ni del presidente", con el argumento de la emergencia sanitaria que vive el país, con el promedio diario de muertes más alto del mundo: 3124 decesos. Sin embargo, no podrá haber una comisión que investigue a gobernadores no bolsonaristas ya que eso es potestad de los parlamentos regionales.

Las cifras de la pandemia



En total, Brasil tiene 354.617 fallecidos de Covid-19 y los principales estados afectados están en confinamiento desde el inicio de marzo, aunque esta semana Río Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina y San Pablo iniciaron una reducción de restricciones pese a que todos tienen más del 80 por ciento de ocupación hospitalaria.



San Pablo, con una población similar a la Argentina, superó los 83 mil muertos. El estado redujo en dos semanas una ocupación del 93 por ciento en las camas UTI para Covid-19 al 88 p'or ciento. Esto fue debido a la fase de emergencia del confinamiento, que esta semana volvió a la fase roja con autorización de clases presenciales con el 35 por ciento de aforo. El gobernador de San Pablo, Joao Doria inauguró este martes el decimotercer hospital de campaña abierto en la segunda ola, agravada por la predominancia de la variante P1 o de Amazonas.



La vacunación iniciada el 17 de enero comenzó a tener más escollos en el camino, según admitió hoy el ministro de Salud, Marcelo Queiroga. El funcionario afirmó a los periodistas que 1,5 millón de brasileños no comparecieron a aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus: en Brasil se administran la china CoronaVac, de Sinovac y la anglo sueca de AstraZeneca-Oxford.



"Hay 1,5 millón de personas con la segunda dosis atrasada", dijo Queiroga, quien explicó que AstraZeneca tiene mayor eficacia cuando hay un intervalo de tres meses, mientras que con la de CoronaVac lo recomendado es esperar entre 21 y 28 días para la segunda dosis.



En Brasil, fueron administradas 31,2 millones de dosis al 14,75 por ciento por ciento de la población, aunque apenas el 3,49 por ciento (7,3 millones de personas) recibieron las dos dosis, de acuerdo a la información de las secretarías de Salud estaduales.

Las vacunas por llegar



Mientras, el Gobierno anunció que recibirá 800 mil dosis de Pfizer como parte del plan global Covax que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobó la Pfizer y la vacuna de Janssen, aunque carece de ellas por el momento.



Está pendiente de aprobación la rusa Sputnik V, contratada por gobernadores e intendentes y que tiene como aliada a la farmacéutica brasileña Uniao Quimica, que posee dos plantas para fabricarla en Brasilia y en Guarulhos, San Pablo.



Hasta el momento, ocho de cada 10 vacunas son de CoronaVac, importadas del laboratorio chino Sinovac Life Science y envasadas por el paulista Instituto Butantan. A su vez, el Gobierno apuesta que el laboratorio federal Fiocruz fabrique 20 millones de vacunas de AstraZeneca mensuales a partir de mayo.