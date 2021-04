Independiente: Pedro Monzón dio positivo en el test rápido

Pedro Monzón, uno de los ayudantes de campo de Julio César Falcioni, dio positivo en el test rápido de coronavirus y es el caso número trece que se detecta en el plantel.



El ex jugador del club estuvo al frente del equipo junto a Omar Píccoli en la derrota 1-0 del sábado en el clásico contra Racing, y este martes dio positivo en el test de antígenos, según informó el club de Avellaneda.



Monzón cursó la enfermedad en enero de este año antes de empezar a trabajar en el cuerpo técnico de Falcioni, y para confirmar el primer diagnóstico se realizará una prueba PCR.



El ex defensor del seleccionado argentino es el tercer contagiado del cuerpo técnico, luego de Falcioni y el preparador físico Gustavo Otero, y el caso número trece del plantel.



Los jugadores que aún están aislados y transitan la recuperación son Lucas Romero, Ezequiel Muñoz, Domingo Blanco, Diego Segovia, Sebastián Sosa, Patricio Ostachuk, Alan Soñora, Francisco Ortega, Gonzalo Asís y Nicolás Messiniti.



En la práctica matutina, el mediocampista Pablo Hernández se entrenó con normalidad y podría ser tenido en cuenta el próximo domingo ante Defensa y Justicia, por la décima fecha de la Copa de la Liga, en el estadio Libertadores de América.



El tucumano asoma como una posibilidad para reemplazar a Lucas González, pero será evaluado día a día ya que la sinovitis en su rodilla derecha no le permitió estar en los últimos cuatro partidos y aún no está en plenitud física.



González, por su parte, ya recibió el alta médica luego de dos días internado por el traumatismo en el cráneo y la columna cervical con pérdida de conocimiento que sufrió en el último partido.



El mediocampista, integrante del seleccionado argentino Sub 23, está de reposo en su domicilio, a la espera de la aprobación del cuerpo médico para volver a entrenarse.