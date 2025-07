El exlíder del Movimiento Evita, el dirigente social Fernando “Chino” Navarro, analizó por la 750 el actual contexto económico, social y político. Cuestionó la distancia que hay entre la macro y la microeconomía, donde las familias están cada vez más complicadas para llegar a fin de mes, y aseguró que el panorama electoral puede expresar, una vez más, el rechazo de la sociedad hacia la política tradicional.



Ante la pregunta de La García, con ironía, afirmó sobre la economía de Javier Milei: “El orden de las cuentas públicas, a mí, me es algo muy distante. Yo me manejé siempre más en el metro cuadrado. Y yo el metro cuadrado lo veo muy diferente a la Vía Láctea, que estará muy ordenada”.

“Yo no sé quién piensa que nuestro gobierno –que tiene una legitimidad muy importante– piensa en la producción y el trabajo. Todo son insultos y pataleo, y no veo en el mundo político una orientación a la producción”, aseguró sobre la disonancia que hay en el modelo económico.

En tanto, el dirigente, ahora alejado de la política partidaria, analizó el panorama electoral y aseguró que, pase lo que pase, nada es garantía de que lo mismo puede ocurrir en el 2027: “Todas las elecciones son gravitantes y no son gravitantes”.

Y dijo: “Vos tenés que estar atento permanentemente atento a lo que ofrece el otro. Eso se dio en el 2013. Y creo que no hemos entendido que la sociedad cambia. Es más fácil ofenderse con el que no te vota. Y quizás nos equivocamos los dos: yo con mi propuesta y el otro que no me vota”.

En relación al fenómeno oficialista, expresó: “Yo creo que la gran fortaleza de Milei es que tiene un voto propio que está en el 25 por ciento. Y se sustenta en gente menor de 30 años en sectores urbanos. Y es un voto nacional. Parece que es lo único que conocen o que les ha llamado la atención”.

Y añadió: “Eso es lo que sale en los números. También vemos lo mismo que dice Cristina, que el que no lo vota a Milei, el que está molesto, no significa que nos quiera a nosotros”. Tras lo que se alejó de ese “nosotros” y se corrigió: “A donde yo votaría”.

“No veo (a la gente) hoy con simpatía ni con confianza. Veo mucho enojo con la política tradicional, empezando con nosotros porque estuvimos muchos años en el Gobierno. Por eso las fuerzas históricas se van degradando nacionalmente”, afirmó.

Sobre el proceso electoral, explicó: “Macri ganó en 2015 y parecía que iba volando a la reelección. Y el medio término lo vuelve a ganar. Y después no se expresó eso en el 2019. Le pasó también a Sergio Massa en 2013. Que caminaba a la presidencia y apareció Macri”.

Y continuó: “Le doy importancia, pero tampoco como una cuestión absoluta en un mundo que va cambiando a mucha velocidad. Si bien creo que esta veta autoritaria, anti estado, se viene construyendo durante muchos años y la vamos a tener”.

Finalmente, sobre el arco nacional y popular, afirmó: “Yo creo que mientras que la política no asuma una actitud –no digo que nos inmolemos o nos flagelamos— de tener la mínima empatía de reconocer nuestros errores y estar muy cerca del común de la gente, vamos como en una burbuja”.

“Tenemos que lograr que el otro crea que nuestra propuesta es honesta y sincera. Como no nos creen, nos seguimos achicando. Pero si no aprendemos las lecciones del pueblo…. y no vemos lo que nos deja. Enojarse con el pueblo es muy injusto, porque te avisan, te cacerolean, te putean”, finalizó.