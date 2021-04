Un trimestre marcado por la inflación

La UMET estimó que la inflación fue del 3,9 por ciento en marzo, con una leve suba frente al 3,7 por ciento de febrero. Segun sus propios cálculos, la Univerisdad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en el primer trimestre, el suba acumulada en los precios al consumidor fue del 12 por ciento, mientras que en los últimos doce meses llega al 41,8 por ciento. El informe oficial del IPC que publica el Indec se conocerá este jueves.

"Si en los próximos meses el ritmo de depreciación del peso continúa morigerándose, es dable esperar una gradual desaceleración de la inflación. Sin embargo, hay otros factores que presionarán al alza: por ejemplo, la suba de tarifas de servicios públicos que ya llevan casi dos años congeladas, el desarme del esquema de Precios Máximos que incide en ciertos alimentos y la suba de prepagas prevista para abril y mayo", dice el informe de la UMET.



En marzo, el capítulo que más subió fue enseñanza, con el 13 por ciento, debido al inicio del año escolar. Este rubro ya venía de subir un 5 por ciento en febrero. Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 4,8 por ciento, debido a lo que ocurre con muebles y electrodomésticos. Incidieron en este capítulo alzas del 9,2 por ciento en servicio doméstico, 5,2 por ciento en jabón en polvo y lavandina y del 8 por ciento en frazadas. Por su parte, los cigarrillos subieron un 9 por ciento.

Alimentos y bebidas, el capítulo de mayor incidencia en la canasta de precios, volvió a subir por encima del promedio, con el 4,8 por ciento. La nota la dieron las verduras, que sufrieron un incremento del 7,2 por ciento empujadas por el tomate, y la carne, con el 5,9 por ciento.

Por debajo del nivel general está esparcimiento, con un 3,8 por ciento. En este caso, repercutió la suba de los cines, que se dio con un aumento del 20 por ciento promedio, la TV por cable (4,5 por ciento) y de los paquetes turísticos para viajar al exterior (14,8 por ciento). Indumentaria y calzado, por su parte, anotó una suba del 3,2 por ciento, impulsada por calzado deportivo (7,4 por ciento), joggings (7,7) y remeras para hombres (4,4).

El capítulo de Salud aumentó un 2,5 por ciento, a pesar de que no hubo subas en prepagas, que sí van a presionar sobre los índices de abril y mayo. El incremento de este capítulo respondió a la dinámica de los medicamentos. Transporte y comunicaciones se encareció 2,2 por ciento por las subas de autos cero kilómetro, motos y de la nafta, así como también en pasajes aéreos. En cambio, las tarifas del transporte público siguieron congeladas. Vivienda volvió a ser el capítulo de menores subas (0,9 por ciento), gracias al congelamiento de las tarifas de electricidad, gas y agua.

"Si en los próximos nueve meses la inflación mensual fuera del 3,5 por ciento, el año acumularía una suba de precios del 52,6 por ciento. En tanto, si la inflación mensual fuera del 3 por ciento, la inflación acumulada de 2021 sería del 46,1 por ciento. Para que la inflación de 2021 sea inferior al 40 por ciento, hace falta que los precios no suban más del 2,5 por ciento mensual promedio. En tanto, para que la inflación de 2021 no supere el 30 por ciento, la inflación mensual no debería superar el 1,7 por ciento en los próximos nueve meses", define el informe de la UMET.