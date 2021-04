María Eugenia Vidal presenta su libro

Un mes después de Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal presentará su libro Mi camino. Ya generó críticas en las redes la similitud con el libro de Michelle Obama Mi historia. Las dos aparecen en la tapa apoyando sus caras sobre la mano derecha y con fondo celeste. La presentación será virtual –y sin invitados– por streaming. Esto marca una diferencia con respecto al acto organizado por Macri. “Es que nosotros no estamos lanzando ninguna candidatura, ni nada”, advirtieron cerca de la exmandataria. En el libro, de unas 200 páginas, Vidal deja su mirada sobre lo que ocurrió en los cuatro años de Cambiemos. La autocrítica es más que benévola y aparecen especialmente a partir de su relato de los años 2018 y 2019 cuando la mirada sobre los problemas del país y cómo resolverlos comenzó a ser muy distinta a la de Macri. “Este libro no es un largo reportaje, no es un autoelogio, no es un relato detallado de la gestión, no es una autobiografía”, afirmó Vidal en su libro. La presentación del texto, no obstante, seguramente implique que Vidal comience nuevamente a levantar su perfil para este año en el que, aseguró, estará acompañando a los candidatos de un lado y otro de la General Paz, esté o no en una lista.