Las principales definiciones de Carla Vizzotti sobre la segunda ola

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó que la Argentina se encuentra "en un momento crítico" por el coronavirus. "Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia", admitió la funcionaria en su habitual conferencia de prensa semanal sobre la situación sanitaria en la cual trazó un panorama de la situación epidemiológica y advirtió sobre el riesgo que se enfrenta.

Punto por punto, lo que dijo Vizzotti

● "La escasez global de vacunas sigue vigente, la Argentina está trabajando en conseguirlas intensamente y lo vamos a informar".

● "Tenemos al 10 por ciento las variantes del Reino Unidos y de Manaos y es una preocupación".

● "El área que registra mayor incremento es el AMBA y las reuniones sociales son la fuente de contagio".

● "Estamos monitoreando hora a hora la situación. No hace falta que lo diga, pero la situación es delicada. Nuestro sistema de salud está en tensión. El aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión el sistema".

● "Habían disminuido la oferta de camas de terapia y se está trabajando para ampliar esa demanda y trabajando para generar ámbitos de internación de pacientes leves en ámbitos no hospitalarios".

● "El AMBA está aumentando más que en el resto del país. Es importante recalcar las diferencias de un país con 24 jurisdicciones".

● "No estamos aún el impacto de medidas tomadas el viernes".

● "Recalcamos que hay que usar el barbijo bien, en forma permanente y cumplir con los dos metros de distancia".

● "Si tenemos síntomas, no hay que subestimarlos".

● "Las bajas temperaturas favorecen el impacto del virus".

● "Las medias dependen del Gobierno, pero también del control que se haga en las jurisdicciones. Los gobernadores pueden ampliar las medidas en función de las necesidades, las autoridades provinciales tienen la posibilidad de ampliar las medidas".

● "Necesitamos que las provincias y los municipios se empoderen para tomar las medidas".

● "Las medidas pueden impactar más lentamente en los grandes conglomerados urbanos".

● "Las únicas medidas efectivas son las que se cumplen. Necesitamos llegar al que tiene miedo enojo e incertidumbre. Y también a los que no creen en el virus. Necesitamos que se sumen los comunicadores a este desafío".

● "Nuestras prioridades son la salud y la economía. Hagamos lo mínimo indispensable. Vayamos a trabajar, a llevar a los chicos a las escuelas. No hagamos nada que se pueda postergar: bautismos cumpleaños, reuniones... Les pedimos postergar todo lo que se pueda postergar".

● "Si no cumplimos los protocolos, va a ser muy difícil detener la segunda ola. Durante el año pasado, pudimos. A fin de año, con el aumento sorpresivo de casos también pudimos. No hay nadie que no esté cansado y preocupado por su salud y su economía. Somos conscientes de eso y vamos a acompañar a cada argentino. Pero la pandemia no terminó".

● "Ponemos en valor que los medios audiovisuales hayan empezado a usar barbijo".

● "Necesitamos minimizar las noticias falsas porque pueden llevar a que alguien no quiera vacunarse".

● "Seguimos vacunando. Tenemos más del 65 por ciento de las personas de más de 80 años con la primera dosis".

● "Recibimos 7 millones de vacunas. Tenemos la expectativa de recibir pronto un embarque de vacunas para ampliar la vacunación de mayores de 70 años, pero lo queremos confirmar".

● "El número de casos no va a ser el único parámetro para tomar decisiones. Se está evaluando permanentemente. Cuando sea oportuno y consensuado veremos si hace falta tomar más medidas".



La conferencia completa de Carla Vizzotti