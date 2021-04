Montecarlo: Perdieron Schwartzman, Londero y Delbonis 

Los tenistas argentinos Diego Schwartzman, séptimo cabeza de serie, Juan Ignacio Londero y Federico Delbonis fueron eliminados este miércoles en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, al perder sus respectivos partidos ante el noruego Casper Ruud, el serbio Filip Krajinovic y el español Rafael Nadal.



Schwartzman, noveno en el ranking mundial de la ATP, perdió con Ruud (27) luego de una hora y seis minutos de juego, en un "duelo" entre dos campeones del Argentina Open, el "Peque" en 2021 y el noruego en la edición 2020.



El argentino, quien le había ganado a Ruud los cuatro enfrentamientos previos, en Australia, Río de Janeiro y Hamburgo 2018, y en Cincinnati 2020, no encontró jamás la forma de poner en apuros a su rival y falló demasiado con su servicio, al punto que lo cedió una vez en el primer set y dos en el segundo.



Londero (94), por su parte, ingresó al torneo en reemplazo del ruso Daniil Medvedev (2), quien contrajo coronavirus, y no pudo aprovechar la ocasión de jugar directamente en segunda ronda, ya que fue claramente superado en apenas 55 minutos por Krajiovic (37) por un contundente 6-0 y 6-3.



Luego de las derrotas de Schwartzman y Londero, quien cometió 23 errores no forzados en el set inicial, llegó una más previsible, la de Federico Delbonis (87) ante el múltiple campeón español Rafael Nadal (3) por 6-1 y 6-2 en una hora y 20 minutos de juego.



Delbonis había superado ayer en la ronda inicial al francés Adrian Mannarino (34) por 7-5 y 6-1, pero fue muy poco lo que pudo hacer ante Nadal (3), quien tiene un record de 11 títulos en el Principado y 390 partidos ganados en torneos de la categoría Masters 1000.



El español, quien reapareció en Montecarlo luego de su anterior participación en el Abierto de Australia, en febrero pasado, protagonizó un verdadero monólogo ante Delbonis y le ganó por quinta vez en igual cantidad de enfrentamientos.



Además, el argentino jamás pudo ganarle aunque sea un set a Nadal, en las derrotas en Viña del Mar 2013, Buenos Aires 2015, los Juegos de Río 2016, el Abierto de Australia 2020 y ahora en Montecarlo. El próximo escollo de "Rafa" será en octavos de final el búlgaro Grigor Dimitrov (17), quien le ganó al francés Jeremy Chardy (53) por 7-6 (7-3) y 6-4.



El certamen denominado Rolex Masters y que se juega en el Montecarlo Country Club, repartirá premios por 2.082.960 euros (el campeón se llevará casi un millón), tiene como grandes figuras a Djokovic (1) y Nadal (3), mientras que el campeón defensor es el italiano Fabio Fognini (18), quien se coronó en la última edición jugada en 2019, ya que en 2020 el torneo se canceló debido a la pandemia de coronavirus.