El gobierno de Salta comunicó que restituirá el programa Copa de Leche

El gobernador Gustavo Sáenz ordenó ayer que se restituya el programa Copa de Leche, que dejó de existir en noviembre de 2019 con la eliminación de las cooperadoras asistenciales. De concretarse el beneficio, serían más de 120 mil niños y niñas de la provincia que accederían a un desayuno o merienda.

Más allá de que el programa retornará desde mayo con fondos provinciales, no se informaron precisiones sobre su aplicación, no se conocen los montos, las localidades a las que llegará o bajo qué órbita finalmente funcionará, debido a que no fue contemplado en el último presupuesto provincial.

Sáenz atinó a decir que trabajan "para atender las necesidades de todos y cada uno de los salteños”, luego de la reunión que mantuvo con los ministros de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur.

El fin de la Copa de Leche tiene su origen en el pacto fiscal entre Nación y las provincias a fines de 2017. Ese intento del macrismo de imponer una reforma tributaria integral, obligaba a la provincia a derogar el impuesto específico que financiaba a las cooperadoras asistenciales.

Si bien las cooperadoras implementaban ese programa con los recursos recaudados por el tributo, además recibían un refuerzo específico desde el Ministerio de Educación para ese programa, que en 2019 alcanzó unos 65 millones de pesos para la Capital.

Salta/12 se contactó con las dos carteras que se reunieron con Saénz para saber cómo volvería el servicio o si dependería de sus órbitas la aplicación, pero las respuestas fueron que no tenían la competencia para hacerlo porque no les fue designada su ejecución. Al igual que en la nota que publicó este medio el 26 de marzo, se volvió a consultar con el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, dado que desde Educación insinuaron que dependería de su área. Pero nuevamente no hubo respuestas del funcionario.

Cánepa sostuvo luego de la reunión que la vuelta del programa es una "buena noticia" porque ayuda a que los alumnos y alumnas "estén bien alimentados". Según el funcionario, las instrucciones de Sáenz para ejecutar la decisión fueron al Ministerio de Economía y a la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario, dependiente de la coordinación de Outes.



El mismo coodinador de Enlace es quien en enero del año pasado dijo que el servicio volvería pero sólo en la Capital porque era "el único lugar donde se daba". "Eso va a continuar así, se va a seguir dando en las escuelas”, dijo en aquel tiempo. Por lo pronto, ahora se genera incertidumbre por saber si se contemplarán otras localidades como Orán, Tartagal o Rosario de Lerma, que también recibían fondos destinados a sus cooperadoras.

Antes de que se den de baja las cooperadoras asistenciales, el presupuesto provincial en 2019 era de un estimado de $434.933.406. La capital se llevaba cerca de $270 millones. Le seguía Orán, que en los primeros siete meses de ese año recibió $12.975.973 millones. Tartagal obtuvo $9.298.511 y Rosario de Lerma, $5.020.625.



De acuerdo al ministro de Economía, el beneficio llegará nuevamente a las escuelas el próximo mes de mayo por lo que la provincia arbitra los medios para la compra de insumos necesarios, además de programar la logística.

“Es un pedido expreso del gobernador, quien piensa que primero están los niños, los alumnos, los más pequeños, y que debemos de atender esta demanda y encontrar los recursos para que eso sea así, lógicamente con fondos provinciales”, dijo Dib Ashur.



En la provincia hay 1.502 establecimientos educativos. Y la matrícula de estudiantes de este año es superior a los 480 mil alumnos, distribuidos entre los 1.502 escuelas. De ese número, 1.331 son de dependencia estatal y 171, privadas. El programa Copa de Leche sólo corresponde a nivel inicial y primario, representando más de la mitad de los matriculados.



El ministro de Educación de Salta aseguró que el retorno del servicio se complementaría al beneficio que envía una partida presupuestaria para cada niño según el tipo de jornada escolar que cubran.

En esa diferenciación están las que tienen jornada simple con refrigerio (que reciben $ 14,80 por persona), la jornada simple con almuerzo ($42,32), la jornada completa ($57,12) y las escuelas albergues comunes o permanentes ($ 114,24). Ese monto es distinto a los que se enviaban desde las cooperadoras asistenciales.

En una nota anterior que realizó Salta/12, desde el Ministerio afirmaron que ese presupuesto iba a corresponder únicamente a marzo de este año, para luego ser incrementado. Pero ante una nueva consulta que hizo ayer este medio, sólo se dijo que estaban trabajando con Economía para precisar el aumento.