La capital catamarqueña encara la segunda ola

La capital de Catamarca se prepara para hacerle frente a la ya oficializada segunda ola. Es el municipio con mayor circulación de la provincia, y aunque fue el primero en aplanar la curva, aun cuando otros municipios como Andalgalá superaron a capital en contagios, sigue siendo el más alerta.



Además de la adhesión a las medidas del gobierno nacional y provincial, el intendente Gustavo Saadi, en diálogo con Catamarca/12, dijo que en la ciudad capital se están preparando para trabajar “como ya lo hicimos en la anterior etapa roja; se va a activar una página para que aquella gente que no pueda salir a trabajar pueda con un whatsApp pedir ayuda alimentaria y se la llevamos a su casa”, indicó. El municipio más grande de la provincia trata de contener la alarma social.

Saadi dijo que se va a volver a intensificar el trabajo con los adultos mayores en lugares en los que pueda haber aglomeración, como bancos y otros organismos, tal como se hizo en 2020.

La cabecera de la provincia cuenta con su propio Sistema Educativo, para el cual se dispuso medidas especiales: “Tenemos el relevamiento hecho, así que en las escuelas seguiremos trabajando en la virtualidad y llevándoles la cartilla de estudios a quienes no tienen acceso a la conectividad”, aseguró el mandatario.

Teniendo en cuenta que la intención es no afectar la economía, expresó que “a partir de mañana nos vamos a reunir con los sectores más afectados, porque no queremos que cierre ninguna actividad comercial que hoy no pueda tener la posibilidad de trabajar”, aunque subrayó que serán "estrictos en los controles de Inspección General para que se cumplan los protocolos en los lugares habilitados, esto con mucha sensatez porque queremos que todos puedan seguir trabajando”.

Como en cada etapa de la pandemia, seguiremos atentos y activos para acompañar, asistir y ayudar a todos los sectores que lo requieran para cuidar fuentes de trabajo, emprendedores, sectores comerciales y responder a cada necesidad social”, reafirmó.

Para el intendente de la capital “hay que maximizar la restricción de la movilidad”. Conforme a las medidas nacionales y provinciales, reconoció que “es una etapa compleja y muy difícil, y hay que tratar de evitar la circulación del virus, sobre todo hasta que tengamos tiempo de que se siga vacunando, sabemos que no es fácil conseguir vacunas pero hay un ritmo regular de vacunación, y tenemos que seguir ganando tiempo para que todos podamos estar vacunados, es un tema mundial y todos los países están tomando las mismas medidas”, resaltó.