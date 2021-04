Alberto Fernández: "Desde que volvieron las clases la curva ascendió precipitadamente"

"Entiendo la preocupacion del Jefe de Gobierno, y la comparto, pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir", resaltó el presidente Alberto Fernández al ratificar las medidas anunciadas para restringir la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluida la vuelta a la virtualidad en las escuelas por dos semanas. Tras la reunión de una hora que mantuvo en Olivos con Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que las restricciones "no son antojadizas y tienen que ver con el rigor de las estadísticas". "No voy a dejar que el descuido arrastre al conjunto social a una pandemia que todos nos duele", reafianzó.

Rodríguez Larreta había solicitado el encuentro alegando que quería apostar al diálogo, pero minutos antes de entrar a la quinta de Olivos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema un pedido para que se declare inconstitucional el decreto que dispone la suspensión de clases presenciales en la Capital Federal.

El mandatario dejó en claro también que tanto él como el gobernador bonaerense Axel Kicillof quisieran "que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible", aunque pidió paciencia ante la virulencia de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

"He estudiado en la ultima semana el movimiento que genera la puesta en marcha de la educación presencial y es francamente alarmante: no sólo se mueven alumnos, se mueven docentes, no docentes, transportistas, padres y madres, un número muy importante de gente, que representa casi un tercio de la circulación", precisó el mandatario en conferencia de prensa.

En ese sentido, Fernández remarcó que hoy "AMBA es el foco infefccioso más grande que hay en la Argentina" y que la educación presencial tiene mucho que ver en el aumento de casos. Según detalló, "en el área concreta de la Ciudad, el mayor incremento de contagios se da entre personas de 9 y 19 años". "La curva allí es exponencial", subrayó.

Y continuó defendiendo las medidas que, aseguró, buscan "cuidar a la gente": "Hicimos 15 días de shocks para parar la circulación y el relajamiento social. Confío en que llegará el día 30 y ya hayamos ganado el tiempo necesario para bajar contagios, liberar camas y poner el sistema hospitalario en funcionamiento".

"Creo que fue muy injusto, muy ingrato"

El presidente se refirió también con duras apreciaciones sobre las declaraciones de Larreta del jueves, cuando dijo que las medidas se tomaron "entre otras cosas, porque el Gobierno no cumplió con la cantidad de vacunas que prometió a finales del año pasado". Fernández comentó que hoy le dijo personalmente al Jefe de Gobierno que se había equivocado.

"Ayer estaba muy exaltado hablándole a su público. Creo que fue muy injusto, muy ingrato. Yo también tengo mis miradas sobre el modo en que se vacunó en la Ciudad pero de nada ayudaría que las comparta", manifestó el mandatario.

"Entregarle el conflicto al juez no es el modo"

Por otro lado, también opinó sobre la presentación judicial de la Ciudad, que supone una acción declarativa de inconstitucionalidad con un alto tono confrontativo, en la que emparenta la decisión del Gobierno con una suerte de intervención federal del área metropolitana.

"Yo no soy amigo de judicializar la política. Hay que charlar. Entregarle el conflicto al juez no es el modo, pero si quieren hacer el planteo es su derecho", indicó. Sobre el final, no obstante, dijo que no cree que la Corte Suprema sea el "tribunal originario en las cuestiones de la Ciudad".

El video completo





Noticia en desarrollo.