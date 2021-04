Inevitables

TEATRO

Amarga Marietta

En la década del cuarenta, en la Pampa Gringa, sucede un hecho anómalo. Una recién casada pega con suma violencia a su marido y le propina golpizas que lo llevan al borde de la muerte. La situación es vivida con desconcierto por ambas familias y no saben a qué adjudicarla. Padre y suegro aconsejan al recién casado responder con igual y mayor violencia a su mujer, pero él se niega. Un tío parece traer la solución, a un hecho que en realidad no la tiene, porque esconde un secreto. La dramaturgia es de Patricia Suárez y la dirección de Sandra Franzen, música de Florencia Albarracín, iluminación de Agnese Lozupone, vestuario de Alejandro Mateo, y escenografía de Carlos Di Pasquo. Con Irene Almus, Anahí Gadda, Tony Lestingi, Claudio Martínez Bel, Marcelo Mazzarello y Juan Andrés Romanazzi.

Disponible a través de Cervantes Online.

Lo que el río hace

Escribir una obra es un viaje que se nutre del acopio de recuerdos, voces, anécdotas, imágenes “camufladas” por la escritura o bajo los trajes de la ficción. En este caso, las hermanas María y Paula Marull harán el proceso contrario, desarmar la ficción, descubrir los personajes hasta llegar incluso a las personas que los inspiraron. Con el subtítulo de El documental, este trabajo audiovisual es un desprendimiento de la pieza inspirada en la ciudad de Esquina, Corrientes, que iba a estrenarse en 2020 en el Teatro San Martín y que, pandemia mediante, se terminó convirtiendo en "un diario sobre el proceso creativo de la obra". Estrenada en febrero de este año como parte del ciclo Modos Híbridos del San Martín. Con María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

Disponible a través de vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y complejoteatral.gob.ar

MÚSICA

Seis

El nuevo disco de la chilena Mon Laferte, que hace años ha hecho base en México, se anuncia como inspirado en un documental sobre la cantante mexicana Chavela Vargas, que pasó sus últimos años en Tepoztlán, donde ahora vive Mon Laferte. Nacidas del aislamiento propiciado por la pandemia, son canciones vulnerables y despojadas, que incorporan la instrumentación y el estilo de géneros populares, al tiempo que evocan artistas icónicos como Toña la Negra, Raphael o la propia Chavela. Además, incluye colaboraciones con Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Mujeres del Viento Florido y La Arrolladora, lo que realza la identidad mexicana de un disco que llega tres años después de Norma (2018), que hasta aquí era el ultimo album de estudio de la artista. Entre ambos trabajos, Mon Laferte publicó un álbum en vivo, Sola con mis monstruos (2020).

Doméstico

Desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia, tomó forma la propuesta online Toca Quedarse, en la que diversos artistas de la escena musical uruguaya suben diariamente --a través la dirección @tocaquedarse de Instagram-- versiones caseras de sus canciones preferidas. Doméstico es el disco que compila once de esas canciones grabadas de manera casera, un seleccionado en el que se destacan Romina Peluffo versionando a la norteamericana Lucinda Williams (“Compassion”), La Foca haciendo lo propio con los españoles Los Planetas (“Corrientes circulares en el tiempo”), Gonzalo Silva con Wilco (“How to Fight Loneliness”) o Camila Rodríguez con Elliott Smith (“Between The Bars”). Atención con el cover que inaugura el trabajo, con Garo Arakelian, guitarrista y compositor de La Trampa, interpretando “La energía de las arañas”, uno de los temas de Diciembra, el disco final de 3Pecados.

ONLINE

Confronting a Serial Killer

Las series sobre crímenes verdaderos conforman un subgénero muy apreciado por los usuarios de las plataformas de streaming. A ese ingente universo viene a sumarse esta saga documental (en cinco episodios) dedicada a la lucha de la escritora y periodista Jillian Lauren para identificar a las víctimas del temible asesino de mujeres Samuel Little, responsable según su propia confesión de casi un centenar de homicidios. Producida y dirigida por Joe Berlinger (Extremadamente cruel, malvado y perverso), la miniserie describe los encuentros de Lauren con Little, quien comienza a revelar información crítica que ayuda a las fuerzas policiales a la hora de desentrañar una serie de casos sin resolver a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Como consigna la información oficial, a través de entrevistas a sobrevivientes y familiares de las víctimas, la historia echa luz sobre los problemas en el sistema de justicia penal, en particular hacia las mujeres de raza negra. Disponible desde hoy en Starzplay.

Luis Miguel

Luego de varios retrasos en el rodaje por la llegada de la primera ola de covid19, a partir de hoy podrá verse la segunda temporada de uno de los éxitos más destacados de la cosecha 2018 de la plataforma que empieza con N. Nuevamente con Diego Boneta en la piel del músico nacido en Puerto Rico, las nuevas entregas –como las anteriores, santificadas por la propia estrella en su rol de productor ejecutivo– recorren dos temporalidades distintas en la vida del cantante, ofreciendo una mirada íntima sobre las dificultades “para balancear su vida familiar y profesional”, según afirma la sinopsis del primer episodio. Cada domingo Netflix estrenará un nuevo capítulo de los ocho que totalizan la temporada.

CINE

Rafa, su papá y yo

Disponible exclusivamente en la sala de cine virtual del sitio http://www.puentesdecine.com/, la ópera prima del realizador argentino Sebastián Muro es un nuevo ejemplar de una raza documental que cada día suma más adeptos. Ya desde el título la película parece señalar hacia los films familiares del documentalista Andrés Di Tella. El de Muro es otro retrato en primera persona sobre una relación padre-hijo que, desde un presente de aparente calma, se acerca hacia pasados más turbulentos. Cuando Sebastián era pequeño su padre, Rafa, se separó de su madre y desapareció durante varios años, con breves encuentros en lugares paradisíacos de todo el mundo. Hoy Rafa vive en Argentina y es un exitoso gestor de eventos sociales y la cámara del hijo (que partió de un trabajo para la facultad hasta transformarse en largometraje) lo sigue en plan confesional. Un viaje a Perú y un encuentro familiar extendido permite que el film reflexione sobre la transferencia generacional de pecados, virtudes y culpas.

El mauritano

Una de las grandes perdedoras en las nominaciones de los premios Oscar, la película de Kevin Macdonald (El último rey de Escocia) retrata con armas ficcionales la brutal realidad de las detenciones en Guantánamo. El caso real que inspiró la película es el de Mohamedou Ould Slahi, un joven mauritano radicado en Alemania que, luego de su detención en Medio Oriente, fue incomunicado e interrogado en esa infame “prisión” durante cuatro años, acusado de crímenes nunca cometidos. Tahar Rahim, el protagonista de Un profeta, es el encargado de darle vida a la víctima de un sistema injusto, al tiempo que Jodie Foster se carga sobre los hombros el rol de la abogada dispuesta a todo para de liberarlo.

TV

Mare of Easttown

La apuesta de prestigio de HBO para el primer semestre de 2021 debuta esta noche en horario central. La miniserie de siete episodios de una hora encuentra a Kate Winslet en la piel de Mare Sheehan, detective de la policía de una pequeña ciudad de Pensilvania que comienza a investigar el asesinato de una madre adolescente y un par de misteriosas desapariciones que podrían o no estar relacionadas. La historia, sin embargo, no sigue a pie juntillas las reglas del policial seriado al uso corriente, optando en cambio por un tono íntimo que registra el desmoronamiento personal de la protagonista, cuyos traumas comienzan a aflorar con el correr de los capítulos. Como suele decirse, el pasado siempre vuelve para acosar y definir el presente. Acompañan a Winslet la cada vez más activa Julianne Nicholson, Evan “Quicksilver” Peters y el australiano Guy Pearce. El responsable de dirigir todos los episodios fue Craig Zobel, el mismo del reciente largometraje La cacería.

Domingos a las 23, por HBO.

The Investigation

Los memoriosos recordarán un hecho de las crónicas policiales que mantuvo en vilo a la prensa internacional durante meses: en agosto de 2017 la periodista sueca Kim Isabel Fredrika Wall ingresó a un minisubmarino privado que, apenas unas horas después de esa visita, fue dado por hundido. El torso de Wall fue encontrado días después en la ciudad costera de Køge, en la vecina Dinamarca, iniciando una investigación de tonos truculentos. Esta serie de producción sueco-danesa, que la señal exclusiva OnDIRECTV comenzará a emitir mañana, recorre en detalle los pasos de la pesquisa recurriendo a la reconstrucción ficcional, aunque basada estrictamente en los archivos del caso real.

Lunes a las 21, por OnDIRECTV