Festival Momusi Federal: un territorio y muchas sonoridades

El Movimiento de Música para Niños y Niñas (Momusi) viene trabajando desde hace más de 20 años en torno a la concreción de los derechos de la infancia desde la perspectiva musical. Este domingo presentarán la primera edición del Festival Momusi Federal, que se realizará todos los domingos a las 18 hasta el 13 de junio. La propuesta incluye una grilla variada con 31 artistas dedicados a las infancias –tanto solistas como grupos musicales– procedentes de todo el país. Cada domingo se presentará un menú con tres propuestas artísticas, juegos y actividades para toda la familia. Serán nueve transmisiones vía streaming a través de YouTube y redes sociales, con acceso libre y gratuito (https://www.momusi.org/).



Cuando se le consulta a Fernanda Massa (una de las integrantes) por los orígenes del movimiento, cuenta: “Momusi tiene más de 20 años. Es una asociación civil con personería jurídica que cumple todos los requisitos formales, pero a partir del año pasado aprovechamos la pandemia para organizar un Momusi Federal: algunas sedes están identificadas por provincias y otras por regiones. Los representantes de cada provincia están nucleados en una Mesa Coordinadora Nacional, entonces el festival tiene esta característica”.

Massa destaca que el año pasado la virtualidad se impuso como espacio de encuentro, pero ese escenario sirvió para unir fuerzas desde distintos puntos del país y generar una propuesta federal: “Es muy gratificante encontrarse en un zoom y escuchar la tonada de un cordobés, un riojano, un santafesino o un porteño. La finalidad de este movimiento es mirar las infancias con respeto, compromiso y pasión; estos son los ingredientes que tuvo el Momusi desde su fundación allá por 1997 de la mano de María Teresa Corral y Daniel Viola. Ellos nos dejaron una huella y esa es la premisa”, señala la artista en diálogo con Página/12.

Tres Tigres Teatro, desde Córdoba.

Este domingo a las 18 la apertura del Festival se celebrará con tres propuestas artísticas de distintas sedes: Tres Tigres Teatro es un grupo cordobés que desde 1995 trabaja en torno a la música popular latinoamericana, produce espectáculos para todo público en espacios no convencionales y presentó sus creaciones en España y ocho países de América; Pichiculundios es un cuarteto que nació en Tigre en 2016 con un repertorio que oscila entre ritmos folklóricos y populares, y combina música, plástica, experimentos y expresión corporal; Las Magdalenas es un dúo conformado por Julieta Dorronsoro y Mery Vanborder donde la maternidad y las infancias se convierten en el alimento creativo para construir un universo musical poblado de ukeleles, guitarras, percusiones y pequeños sonidos que acompañan sus voces.

Julieta Ontivero integra la sede Tierra del Fuego y relata su propia experiencia en el colectivo: “Desde al año pasado Momusi entró en una etapa mucho más linda a mi juicio, porque se trata de una etapa realmente federal. Hasta ahora siempre se habían realizado propuestas coordinadas pero nunca de esta manera. Se armaron distintas comisiones de trabajo a nivel nacional y en cada una hay referentes de todas las provincias, entonces las sedes están al tanto y trabajan de manera conjunta para organizar los distintos eventos y generar la circulación de música para las infancias”.

La Patagonia es un paisaje que aloja sonoridades muy diversas, y Ontivero asegura que en zonas tan frías como estas suelen presentarse varias dificultades para que lxs niñxs puedan asistir a espectáculos teatrales: “Acá hay muchos chicos que no conocen lo que es un teatro porque la cultura quizás no está tan enfocada en eso sino en las actividades turísticas, entonces es importante ofrecer este tipo de espacios para conciertos, festivales y la circulación de artistas. Desde que empecé a trabajar en Momusi me encantó poder traer propuestas de AMBA, Córdoba o distintos puntos del país para generar estas conexiones”, explica.

Además de participar en la organización, ambas integran grupos que formarán parte del Festival: Fernanda es miembro de Al Tun Tun y Julieta integra el dúo Sin Cordones. “Es una propuesta bastante diferente porque se corre un poco de las temáticas generales que suelen abordarse. Es un dúo que sale de lo folklórico y tiene canciones de rock o jazz. Además, abordamos letras con perspectiva de género y temáticas como la muerte o distintas situaciones emocionales de los chicos”, detalla Ontivero. Massa, por su parte, señala que Al Tun Tun incluye títeres y una puesta en escena con objetos, proyecciones y elementos que permiten interpelar al segmento etario que quizás no puede seguir el hilo poético de una canción, pero de todos modos se siente atraído por esa atmósfera lúdica desde lo visual o el movimiento.

El 1º Festival Momusi Federal fue seleccionado y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación mediante el programa “Festivales Argentinos”. Además de las actividades artísticas, el Momusi tendrá su pata pedagógica: del 8 de mayo al 3 de julio se llevará a cabo el 6º Encuentro Nacional de Música y Educación cuyo eje será “La Educación Musical en tiempo presente”, con talleres destinados a docentes, músicos y estudiantes interesados en desarrollar estos conocimientos en escenarios áulicos.

“Si hay un valor preciado en este movimiento es la variedad: lo tuvo siempre pero con esta edición federal ha sido ampliado. El Momusi es un gran colectivo de gente que va parando en diferentes regiones y se van subiendo músicos con sus tonadas, voces, instrumentos y ritmos típicos para fusionarse en esta gran propuesta que se armó”, destaca Massa. El Festival ofrece un recorrido amplio y diverso por los múltiples paisajes sonoros que pueblan el territorio argentino: desde folklore hasta jazz pasando por la música realizada con instrumentos ancestrales de las comunidades originarias o espectáculos que incluyen títeres y juegos para distintas edades. Una gran invitación para disfrutar en familia desde casa, vía streaming y con acceso gratuito desde cualquier punto del país.