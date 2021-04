Copa de la Liga: River aplastó a Central Córdoba en Santiago 

River consiguió en Santiago del Estero una victoria importantísima que le permite quedar muy cerca de la clasificación a los cuartos de final al golear 5-0 como visitante a Central Córdoba, por la fecha 10 de la Copa de la Liga.

Fabricio Angileri, al final de la primera parte, Rafael Borré (2), José Paradela y Federico Girotti, en el complemento, anotaron para el equipo de Marcelo Gallardo, que fue voraz en la red y quedó como único escolta en la Zona A, que tiene a Colón de Santa Fe como líder.

El Ferroviario, con bajas importantes por covid, se derrumbó en la segunda etapa al compás de los goles del rival.

El Ferroviario arrancó el juego pretendiendo ejercer presión alta sobre el conjunto de Gallardo, que pese a plantar una línea de cuatro, procuraba abrir la cancha por los laterales ante el dibujo 5-4-1 planteado por el entrenador Gustavo Coleoni. El partido hasta ahí era parejo, con el anfitrión apretando marcas y mostrando peligro sólo a través de la pelota parada.

Con juego un poco más elaborado, la visita buscaba el momento preciso para lastimar. Pero no lo encontraba porque Montiel escalaba poco por su lateral, Julián Alvarez no se mostraba preciso y el colombiano Borré, bien marcado, no pesaba en el juego.

Así las cosas, casi sin llegadas claras a los arcos, la primera parte se iba con muy pocas emociones. Hasta que un corner por derecha encontró la cabeza de Angileri y River se iba al entretiempo en ventaja, pese a no destacarse demasiado.

En el complemento, el equipo de Gallardo salió mucho más decidido y fue demoledor. Logró el segundo por intermedio del colombiano Borré y, ya con Alvarez más enchufado en el juego, llegó el tercero del ingresado Paradela. Era el derrumbe de los santiagueños. Pero no fue todo, porque enseguida un grueso error en la última línea permitió a Borré marcar el 0-4 parcial.

Por si fuera poco, Gallardo mandó a la cancha a Girotti y la primera pelota que el joven delantero tocó, en este caso de cabeza, se tradujo en el quinto tanto, a esta altura lapidario para Central Córdoba.

Con este abultado resultado obtenido en Santiago del Estero, River -que fue una sombra en la primera parte y un vendaval en el complemento- demostró que, cuando se inspira, golea. Y puede resultar un rival tremendamente implacable, de cara a su debut en Brasil el jueves próximo ante Fluminense, por la edición 2021 de la Copa Libertadores.