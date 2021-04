Diputado opositor contactó al gobierno con un proveedor de la Sputnik V

El diputado nacional Rubén Manzi (JxC) dio a conocer que acercó al gobernador Raúl Jalil el contacto de un proveedor de la vacuna rusa Sputnik V.



Manzi, quien se encuentra actualmente con covid-19, comentó: “Uno está atento a lo que puede pasar y trata de entender un poco más lo que está pasando. Tuve el dato concreto de una posibilidad de compra directa que podría hacer el Estado provincial, o una ciudad o un municipio, a proveedores que tendrían stock, porque en la provincia el porcentaje de población vacunada todavía es muy bajo. Puede llegar a ser, si se concreta, un aporte muy positivo para la lucha contra la pandemia”.

El diputado agregó que no tenía detalles comerciales, pero “sí sería una compra para ya, porque sé que había compras con entregas muy diferidas”, señaló.

Consultado si no resultaba contradictoria su gestión, cuando la oposición había desplegado una campaña antivacunas y específicamente contra la Sputnik V, Manzi afirmó: “Jamás nuestro partido se opuso a la campaña de vacunación, pedimos transparencia e información. Nunca nos opusimos. Le digo más, nosotros como partido, y yo y la diputada Martínez Villalba, pedimos despacho favorable a la ley que habilitaba la compra de vacunas con cláusulas de confidencialidad. No hay nada más alejado de la realidad que decir que nuestro partido se opone a la campaña de vacunación”.

Para matizar su posición, el diputado catamarqueño recordó: “La doctora Carrió, como una opinión de ella, dijo que prefería las vacunas que tuvieran origen en países democráticos, porque hay mayores controles, lo cual es cierto. Y jamás hemos estado en contra de ninguna campaña de vacunación. Yo los invito a que revisen mis intervenciones en la Cámara, siempre he defendido las vacunas y no lo he defendido yo solo, nuestro partido siempre estuvo de acuerdo con la campaña de vacunación”, subrayó.

La frase más contundente de Lilita Carrió fue: “La vacuna es un negocio de Cristina Kirchner y los rusos". Esto lo dijo en enero. Sin embargo, Manzi se despegó en ese momento de la legisladora: “yo creo que la Sputnik V va a ser una buena vacuna”, expresó en Diputados TV.

En este sentido, y con el gesto concreto de aportar a la gestión que viene haciendo la provincia para la adquisición de vacunas, Manzi se despega también a las posiciones extremas de compañeros de bancada como Mónica Frade (Quilmes) y Martín Grande (Salta), quienes en el debate recomendaron métodos como el dióxido de cloro, como alternativas más seguras que la vacuna.



El gobernador Jalil afirmó que la ministra de Hacienda se contactó ayer con los proveedores que aportó Manzi, pero quiso ser cauto respecto a la posibilidad de concretar la compra de vacunas: “Hay muchos fondos de inversiones que están hablando, pero es algo a largo plazo. Hay muchos contactos de otros gobernadores, pero todos te dicen que después de que cumplan con el gobierno nacional, y eso es a fin de año. Pero todos son fondos de inversión, y no te dicen ni precio ni cantidad”.

Catamarca/12 también consultó a la ministra de Hacienda y Finanzas, Alejandra Nazareno, quien confirmó la gestión y precisó: “estamos haciendo contacto para ver si conseguimos las vacunas, falta que nos manden propuesta por escrito”.

Sobre el costo de las dosis, Nazareno adelantó: “Hasta ahora el precio que me adelantaron (no por escrito) es alto. Así que estamos viendo y asesorándonos con Nación incluso".

Con respecto a la adquisición de vacunas por parte de la provincia, Jalil había adelantado esta semana que se puso en contacto con el gerente de Latinoamérica de AstraZéneca, y que en este sentido firmaría un pedido, “pero todos hablan del año que viene, sin cantidad y tampoco el precio. Como Estado vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer”, dijo el mandatario.