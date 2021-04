Campuzano y Zambrano dieron positivo de covid en Boca Juniors

El zaguero peruano Carlos Zambrano y el mediocampista colombiano Jorman Campuzano, habituales titulares en Boca Juniors, arrojaron resultado positivo al test de coronavirus al que fueron sometidos este sábado y se perderán el debut en la edición 2021 en la Copa Libertadores, el miércoles próximo en Bolivia, ante el The Strongest.



"Los jugadores Carlos Zambrano y Jorman Campuzano fueron hisopados este sábado y el resultado fue positivo de covid 19. Ambos permanecen aislados y cumpliendo los protocolos de rigor", informó Boca en un comunicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, con la firma del Departamento Médico del Fútbol Profesional.



Zambrano y Campuzano eran los dos jugadores que no se habían contagiado nunca, y con sus positivos el plantel completo de Boca tuvo alguna vez covid, siendo el anterior caso el de Nicolás Capaldo, quien aún permanece aislado.



Si bien Zambrano y Campuzano no iban a jugar ante Atlético Tucumán por la Copa de Liga, el peruano porque permanecía aislado hasta ser hisopado, y el colombiano por estar suspendido por acumulación de amonestaciones, lo cierto es que ambos serán bajas para el entrenador Miguel Angel Russo el miércoles en La Paz, en el debut del equipo en el Grupo C.



Los contagios repentinos en Boca en los últimos diez días motivaron a Russo a no concentrar al plantel en la previa del cruce ante los tucumanos, y por esa razón se encontrarán un par de horas antes del partido.