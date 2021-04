Argentina no pudo en tenis femenino ante Kazajistán

La Selección Argentina de tenis femenino perdió 3-2 ante Kazajistán en la serie de playoffs de la Copa Billie Jean King que se jugó en Córdoba, en una jornada en la que el conjunto nacional tuvo las derrota de Nadia Podoroska ante Yelena Rybakina (6-4, 6-4), el triunfo de María Lourdes Carlé ante Yulia Putintseva (6-7, 7-6 y abandono) y la caída en el dobles (6-0 y 7-5).



Ese encuentro decisivo contó con la presencia de las mismas protagonistas argentinas que jugaron en singles, quienes no pudieron ante el poderío del equipo visitante, integrado por Anna Danilina y Yaroslava Shvedova, la capitana de las asiáticas.



El seleccionado deberá afrontar ahora la competencia en el Grupo el año que viene, en tanto que las kazajas obtuvieron el pase para disputar los Qualifiers 2022.



No fue una buena jornada en cuanto a los resultados para las chicas capitaneadas por Mercedes Paz, aunque tanto Podoroska como Carlé mostraron cartas interesantes para competir en el más alto nivel, a pesar del ranking que ponía a las visitantes como favoritas.



Rybakina, número 23 del mundo, fue muy regular en su desempeño en la apertura del día y no pasó mayores sobresaltos ante Podoroska (45), que no tuvo su mejor tenis, en tanto que Carlé (430) peleó palo a palo ante Putintseva (31), y mérito a mantenerse en juego se quedó con el triunfo ante el abandono de su rival, que sufrió innumerables calambres.



En el primer turno, la rosarina Podoroska, tras ir abajo 4-1 en el segundo set y cuando todo parecía encaminado para un cierre cómodo de Rybakina, se enfocó nuevamente en el juego, fue precisa con su devolución y aprovechó los errores de su rival, que pecó de ansiosa para terminar rápido los puntos y cerrar el encuentro a su favor con su servicio.



Los 18 tiros ganadores de Rybakina fueron demasiado para Podoroska, que solo pudo sumar 11, en tanto que la potencia de la ganadora fue otro aspecto que marcó diferencia en los números finales.



El encuentro que ganó Carlé fue muy equilibrado en el primer set, que se definió el tie-break a favor de la visitante, aunque en el segundo la kazaja sacó rápidas diferencias (3-0) y parecía que se llevaba el partido y la serie para su país.



Sin embargo la oriunda de la provincia de Buenos Aires no perdió el foco, se anotó un par de games y volvió a ponerse en partido, aunque Putintseva se acomodó y con sacando 5-3 (30-0) tenía todo para abrochar el triunfo.



Se estiró la definición a un nuevo tie break, que dominó la jugadora local y mandó la definición al tercer set, parcial en el que solo se disputaron dos tantos (15-15), hasta que los calambres le impidieron continuar a una jugadora visitante que hizo todo el esfuerzo pero no pudo mantenerse en cancha.



Tras la hazaña de la joven bonaerense y una pausa de poco más de media hora, llegó el partido decisivo, en el que en el primer set no hubo equivalencias, a las locales les costó acoplarse tras jugar en singles minutos antes, y cedieron ese parcial por un contundente 6-0 a manos de una dupla visitante que tuvo un juego consistente y no mostró fisuras.



Aunque esas falencias aparecieron en el segundo set, con ocho errores no forzados en los primeros games, a lo que Argentina sacó rédito con las primeras buenas combinaciones entre Podoroska y Carlé.



Ese buen pasaje les permitió a las locales ponerse 5-4 arriba con el saque a su favor, pero volvió a mostrar su mejor versión el conjunto asiático, ajustó los tiros y cerró el set 7-5 para quedarse con una serie muy trabajada.